Una Cadillac in Formula 1 (ma con motore Ferrari) nel 2026: il marchio automobilistico simbolo del top del lusso a quattro ruote nella gara emblema della velocità

Una Cadillac in Formula 1 (ma con motore Ferrari) nel 2026: il marchio automobilistico simbolo del top del lusso a quattro ruote nella gara emblema della velocità sembra un po’ una contraddizione (il film Una Cadillac tutta d’oro nel 1956 la consacrò nel ruolo) ma l’annuncio è stato dato e confermato da tutti gli interessati.

Una Cadillac sostenuta dalla General Motors diventerà l’undicesima squadra di Formula Uno il prossimo anno dopo aver ottenuto l’approvazione formale dai detentori dei diritti commerciali e dalla FIA che la governa, riferisce Alan Baldwin per Reuters.

La Formula Uno e la FIA hanno confermato in una dichiarazione congiunta che le necessarie valutazioni sportive, tecniche e commerciali erano state completate.

Le varie parti avevano raggiunto un accordo di massima lo scorso novembre dopo che la Formula Uno aveva respinto un’offerta precedente sotto il nome di Andretti che la FIA aveva approvato.

“Come abbiamo detto a novembre, l’impegno della General Motors di portare una squadra Cadillac in Formula 1 è stata una dimostrazione importante e positiva dell’evoluzione del nostro sport”, ha affermato l’amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali.

“Voglio ringraziare GM e TWG Motorsports per il loro impegno costruttivo per molti mesi e non vedo l’ora di accogliere la squadra sulla griglia dal 2026 per quello che sarà un altro anno entusiasmante per la Formula Uno”.

Formula 1 con 11 concorrenti

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha affermato che l’espansione a 11 team è stata un “momento di trasformazione” e un’importante pietra miliare per il campionato.

“GM/Cadillac porta nuova energia, allineandosi alle nuove normative FIA ​​2026 e inaugurando un’era entusiasmante per lo sport”, ha aggiunto.

“La presenza del team Cadillac di Formula Uno nel paddock ispirerà i futuri concorrenti e fan”.

Una nuova era dei motori

La Formula Uno sta entrando in una nuova era dei motori nel 2026, con anche significativi cambiamenti nella regolamentazione del telaio, e Cadillac ha un accordo in atto per utilizzare i motori Ferrari finché la General Motors non potrà produrne uno proprio.

Cadillac ha anche nominato il britannico Graeme Lowdon alla guida del team e ha stabilito una sede centrale europea a Silverstone.

“Questo annuncio è il passo successivo per entrare in griglia e continua i nostri sforzi per costruire un team completamente ufficiale”, ha affermato Lowdon. “Attraverso il lungo e approfondito processo di candidatura, non abbiamo mai perso il passo nella nostra pianificazione o nella nostra convinzione nella missione. Non vediamo l’ora di andare a correre e dare ai fan una nuova squadra per cui tifare.”