Un’intera squadra sotto choc: è successo un evento irripetibile

Agghiacciante quanto accaduto ad una squadra di calcio: le immagini lasciano sgomenti, c’è anche un morto

Le immagini sono scioccanti, quanto accaduto sul campo lascia senza parole e mette i brividi. Lo sport sa regalare gioie e emozioni, ma può anche essere dolore indicibile.

È quello che purtroppo è accaduto in Perù con un evento forse irripetibile, destinato a restare nella storia non soltanto del calcio peruviano, ma di quello mondiale, per la sua drammaticità. Il contesto è una normale partita tra la Juventud Bellavista e il Familia Chocca: sono trascorsi poco più di venti minuti di gioco e il match si disputa in condizioni proibitive, sotto un violento temporale.

Lampi e tuoni fanno da contorno, un contesto spettrale e pericoloso che spinge il direttore di gara ad interrompere le ostilità. Al minuto 22, infatti, l’arbitro ha deciso di sospendere l’incontro e le squadre si avviano negli spogliatoi. Prima che però raggiungono il tunnel accade l’impensabile: un fulmine cade proprio sul terreno di gioco e il video che mostra la scena è terrificante.

Fulmine cade su un campo: un morto e diversi feriti

Il filmato mostra i giocatori che cadono improvvisamente a terra, immobili. Intorno è il fuggi-fuggi generale, con i tifosi che scappano alla ricerca di riparo, temendo di poter essere colpiti da nuovi lampi.

Sul terreno di gioco, intanto, arrivano i soccorsi dopo che dagli altoparlanti hanno annunciato che è in corso un’emergenza. I medici non possono far altro che constatare la morte di Hugo De la Cruz Meza, 39 anni. Il difensore è deceduto sul colpo, mentre sono diversi i calciatori rimasti feriti, alcuni dei quali – si vede dalle immagini – fanno fatica a rialzarsi. I nomi dei feriti sono: Juan Chocca Llacta di 42 anni, Erick Estiven Ccente Cuyllor di 19 anni, Cristian César Pituy Cahuana (24 anni) e un altro calciatore giovanissimo, di appena 16 anni, di cui non è stata resa nota l’identità.

Tra questi le condizioni peggiori sono quelle di Juan Choca: il portiere è ricoverato in ospedale e le sue condizioni vengono definite gravi. Tutti gli altri calciatori sono stati trasportati all’ospedale Carrión di Huancayo dove sono stati sottoposti alle cure del caso. Intanto emergono ulteriori particolari su quel che è accaduto.

In #Perù una squadra di calcio è stata colpita da un fulmine durante una partita. 👉 https://t.co/zbRVaSUnNA pic.twitter.com/CjpJWpuC2G — Tg La7 (@TgLa7) November 4, 2024

In particolare, stando ai media locali, il calciatore morto indossava un braccialetto di metallo che ha fatto da catalizzatore. Un incidente terrificante, con un esito drammatico: il video che mostra la scena nella sua crudezza è stato condiviso sui social ed è agghiacciante.