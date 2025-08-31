US Open, Jannik Sinner ha superato il canadese Denis Shapovalov nel terzo turno del singolare maschile degli US Open all’Arthur Ashe Stadium di Billie Jean.

Jannik Sinner si è ripreso da un set di svantaggio contro il canadese Denis Shapovalov per 5-7 6-4 6-3 6-3 nel terzo turno degli US Open sabato.

Sinner “sopravvive”, ha scritto Amy Tennery di Reuters.

Il derby italiano è andato a Musetti, che ha battuto Cobolli per ritiro al terzo set.

La battaglia al terzo turno tra amici italiani di lunga data, riferisce Tennery, si è conclusa con una delusione: Flavio Cobolli ha interrotto la sua lotta con la testa di serie numero 10 Lorenzo Musetti, mentre era sotto 6-3 6-2 2-0 a causa di problemi al braccio.

Sinner ribalta gli US Open

Tornando a Sinner, Jannik ha perso il suo primo set del torneo all’Arthur Ashe Stadium, mentre Shapovalov ha sfoderato il suo miglior tennis per iniziare alla grande.

L’italiano, tuttavia, ha rapidamente ribaltato la situazione, alzando il suo livello in tutti i settori e il rivale ha commesso un numero crescente di errori. Sinner affronterà poi il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 23, o l’americano Tommy Paul, testa di serie numero 14.

Coco Gauff vince

Fra le donne Coco Gauff ha faticato con errori e doppi falli nei suoi primi due turni a Flushing Meadows, ma la testa di serie numero 3 americana ha trovato il suo ritmo sabato, sottomettendo la testa di serie numero 28 polacca Magdalena Frech per 6-3 6-1.

“È stata una settimana emozionante”, ha detto la campionessa del 2023, che ha mostrato un solido miglioramento al servizio con quattro doppi falli rispetto ai 18 dei primi due incontri.

“Oggi ho dimostrato di divertirmi davvero.”

Incontrerà poi la giapponese Naomi Osaka in un emozionante scontro del Labor Day tra due beniamine dei fan degli US Open, dopo che la quattro volte campionessa del Grande Slam ha battuto l’australiana Daria Kasatkina, testa di serie numero 15, per 6-0 4-6 6-3.