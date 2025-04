Pasqua con Valentino. Il “Dottore” torna in pista nella sua Imola al volante di una Bmw M4 Gt 3 del team Wart. Si corre la 6 Ore di Imola, seconda tappa del Mondiale Endurance, appuntamento con 35 piloti di 13 scuderie tra cui Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac. Partenza alle ore 13, stop alle 19. È il secondo anno dì Valentino Rossi e l’ex leggenda della MotoGP ci ha preso gusto. E con lui l’onda di migliaia di sostenitori trascinati dalla sua consueta carica e presenza scenica.

All’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari i riflettori sono puntati sulle protagoniste indiscusse del weekend: le Hypercar e le LMGT3 del FIA Wec. Tira aria di grande spettacolo: bandiera verde anche per la “Fan Zone”, attiva per tutta la durata dell’evento, teatro di intrattenimento per il pubblico con giochi e animazioni per i più piccoli, esposizioni ed attivazioni coinvolgenti, ovviamente un’ampia offerta di ristoro con cibo italiano e non, musica dal vivo, simulatori di guida e interviste ai piloti sul palco. C’è poi la ruota panoramica gratuita per godersi il circuito nella sua interezza.

Febbre Rossa sul Santerno

Occhi puntati sulla Ferrari. Una folla di tifosi, di rosso vestita, è intervenuta già sabato con le libere. Le Rosse sono chiamate ad un compito non semplice nella domenica Pasquale. Nella tappa d’esordio in Qatar è arrivata una tripletta da applausi. Ergo, non sarà facile ripetersi nell’evento di casa, su una pista iconica che presuppone settaggi ben diversi rispetto a quelli adottati sul circuito nel deserto. La Ferrari 499P ha tre piloti che si alterneranno alla guida: Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Il trio se la vedrà oltre che con la Bmw, anche con l’Alphine di Mick Schumacher e con l’altra Ferrari di Antonio Fuoco,Miguel Molina e Nicklas Nielsel. C’è poi una terza vettura del Cavallino con Robert Kubica al volante che venerdì mattina è stato il più veloce.

Dice Pier Guidi, trionfatore a Le Mans 2023: “Noi e la Toyota siamo molto vicini ma ho fiducia. Cercheremo di dare una gioia ai nostri tifosi. Credo che la sfida sarà con BMW e Cadillac. Forse sono un po’ più indietro Porche e Toyota”.

Festa grande per Valentino

Valentino Rossi è sempre l’idolo di casa anche se si è ritirato dal MotoGP nel 2022 ed ora si dedica alle corse automobilistiche partecipando al Campionato del Mondo Endurance. Non solo, dal 2014 è proprietario della squadra motociclistica VR46. Già nel weekend decine di persone lo hanno atteso fuori dai box per un autografo. Il suo appeal non è mutato. Tra i piloti più titolati del motociclismo in virtù dei 9 titoli mondiali conquistati è l’unico pilota nella storia del Moto Mondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti. Ha cominciato la carriera nel 1996 con Aprilia e l’ha concluso nel 2021 con la Yamaha dopo una parentesi sulla Ducati. Palmares sontuoso: 431 gare disputate, 115 gare vinte, 235 podi, 65 pole position, 96 giri veloci. A 46 anni Valentino è sempre sulla bocca di tutti. Imola lo ha premiato il 17 aprile con il “Trofeo Lorenzo Bandini” durante una serata carica di emozioni.