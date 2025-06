Venerdì da brividi freddi: Sinner contro Sua Maestà Djokovic, la Nazionale di Spalletti comincia la corsa al Mondiale nella tana di Oslo, Gimbo Tamberi rientra in gara all’Olimpico di Roma dopo nove mesi di guai e speranze. Tre eventi preceduti da una sfida stellare al Roland Garros (14.30): Musetti contro il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz. Senza dimenticare che, sempre oggi pomeriggio Sara Errani e Jasmine Paolini cercheranno un’altra finale contro le russe Andreeva-Shnakplder, due martelli noti, già affrontati all’Australian Open, a Doha e a Roma.

Sinner-Djokovic a caccia della finale

Match fra giganti del tennis. Il re serbo e il suo erede (Alcaraz permettendo). L’astro già n.1 del mondo (da 52 settimane) e la leggenda del vecchio leone sempre in corsa con un palmares sontuoso: 24 Slam, 7 ATP Finals (record), Oro olimpico a Parigi, uno dei più grandi sportivi della storia. A 38 anni è sempre un pericolo enorme. Jannik al Roland Garros si è guadagnato la semifinale battendo fior di campioni come Bublik, Rublev, Lehecka, Gasquet e al primo turno Rinderknech. Il n. 1 contro il n. 6. Si preannuncia uno spettacolo a partire dalle 19. Diretta Eurosport, Discovery+ e DAZN.

Norvegia-Italia come una finale

La nazionale di Spalletti è attesa da un match da batticuore, snodo chiave lungo la strada dell’America che non possiamo mancare. Il match odierno diventa quasi un dentro o fuori. L’Italia è piena di cerotti, gli scandinavi non sono mai stati così forti e soprattutto non hanno mai avuto giocatori talentuosi come il gigante Haaland e Il suo braccio destro Sorloth. L’Italia ha vinto solo una delle ultime 6 partite di qualificazione ai mondiali, pareggiandone 4 e perdendo la più recente a Palermo con la Macedonia. La probabile formazione azzurra: Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni, Udogie; Tonali, Barella, Rovella; Zappacosta, Frattesi, Retegui. Arbitrerà lo spagnolo Sanchez. Indisponibili: Scalvini, Vicario, Calafiori, Politano, Zaccagni, Buongiorno, Gabbia, Locatelli, Kean.

Il Golden Gala di Roma con Gimbo

Stasera dalle 19.15 allo Stadio Olimpico di Roma si disputa la quinta tappa del circuito di Diamond League. In campo 11 campioni olimpici individuali (6 di Parigi 2024), 62 vincitori di medaglie tra Giochi e mondiali. La pattuglia azzurra conta 20 atleti tra loro Mattia Furlani e Nadia Battocletti ma i riflettori sono tutti puntati su Gimbo Tamberi, 33 anni, che torna alle gare dopo 9 mesi e la rigenerazione del ginocchio sinistro. Questa sera al “Golden Gala Pietro Mennea” il capitano della squadra azzurra salta con un obiettivo: Los Angeles 2028.