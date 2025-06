Ci aspetta un venerdì sera di brividi ed emozioni. Due eventi sportivi in contemporanea: la grande Atletica a Roma, la Nazionale di Spalletti a Oslo. Grande spettacolo allo stadio Olimpico della capitale, incubo qualificazione ai Mondiali nella tana norvegese. Si preannuncia una serata di forti suggestioni (a Roma) e probabili trepidazioni (a Oslo) contro scandinavi in gran spolvero. Prevedibile un boom di ascolti: i due appuntamenti sportivi, molto attesi da milioni di appassionati, saranno trasmessi dalla Rai. Vediamo.

A Roma con le stelle dei giochi Olimpici

Parata di campioni al “Golden Gala Pietro Mennea” – quinta tappa stagionale della “Wanda Diamond Leage – con 6 campioni olimpici di Parigi. Protagonisti 62 vincitori di medaglie tra Olimpiadi e Mondiali. Ben 14 le gare in programma, dalle 19.15 alle 22.49. Uno dei piatti forti sarà il salto in alto con il confronto tra due degli ultimi tre campioni di Olimpia: Gimbo Tamberi e il neozelandese Hamish Kerr (oro a Parigi 2024 con un volo di 2,36). Ma altre stelle dei Giochi illumineranno Roma come il greco Tentoglou (8.48 nel salto in lungo ), la keniana Beatrice Chebet (i 5.000 in 14’28’56), l’americana Valerie Hallman (69.60 metri nel lancio del disco), la freccia di Kansas City Quincy Hall (400 piani in 43.40), il dominicano Thea La Foond (15.02 nel salto triplo). Ben 21 gli azzurri in gara tra cui Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri, Matia Furlani e le frecce azzurre Ali e Tortu. La serata terminerà con la gara dei 1500 donne e per l’Italia ci saranno Vissa e Zenoni.

A Oslo con l’incubo qualificazione ai Mondiali

Venerdì sera inizia in Norvegia la corsa ai Mondiali. I nordici hanno già 6 punti, la missione della nazionale di Spalletti si è complicata. Troppi guai: dal no polemico di Acerbi ai forfait di Calafiori, Buongiorno e Gabbia. Al posto di quest’ultimo è stato convocato Daniele Rugani, 31 anni a fine luglio, da 7 anni uscito dai radar delle competizioni azzurre e nel frattempo finito ad Amsterdam. Donnarumma, reduce dal trionfo di Monaco contro l’Inter, è prevedibilmente chiamato ad una serata di superlavoro. Gigio sembra l’unico scoglio a cui aggrapparsi. Da capitano dell’Italia è l’unico sul conto del quale si può fare affidamento. La Norvegia è più di uno spauracchio. Formazione azzurra da definire ma è probabile che Spalletti provi il 3-4-2-1 con Di Lorenzo, Coppola e Bastoni in difesa, 4 a centrocampo (Cambiaso, Barella, Rovella, Dimarco), Tonali e Raspadori (o Frattesi) alle spalle di Retegui. L’Italia nelle ultime 6 partite valide per le qualificazioni ai Mondiali ne ha pareggiate 4 e persa 1 con la Macedonia. Niente gol nelle ultime due partite.