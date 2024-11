VIDEO Sinner, il retroscena è clamoroso

Le immagini raccontano ancora meglio cosa c’è dietro i successi del numero 1 al mondo: le parole di Berrettini sono eloquenti

Sinner, sempre Sinner, fortissimamente Sinner. L’Italia si è riscoperta Sinnercentrica e tutto (almeno nel mondo dello sport) ruota intorno al campione di San Candido.

I trionfi del 2024 hanno acceso l’entusiasmo di una nazione che è sempre stata troppo incentrata sul calcio e che ora scopre il piacere di sentirsi vincente in un altro sport. Il merito neanche a dirlo va al 23enne, numero 1 al mondo da qualche mese, che sta facendo sognare anche in Coppa Davis.

Qui il merito però va condiviso anche con Matteo Berrettini: il doppio a sorpresa schierato da Volandri contro l’Argentina è stato semplicemente perfetto e ha riportato a galla un’amicizia tra due dei tennisti più forti che l’Italia abbia mai avuto nella sua storia. Sinner ha ancora tutto il tempo per entrare nella storia del tennis mondiale, mentre Berrettini ha pagato un prezzo troppo salato agli infortuni e spera di poter trovare finalmente un po’ di continuità per sprigionare la sua forza e il suo talento.

Intanto giocano insieme, incantano e si divertono come accaduto a Malaga, dove nel giorno dei quarti contro la coppia sudamericana hanno dato semplicemente spettacolo.

Sinner e Berrettini, il video diventa virale

Spettacolo con colpi vincenti e imprendibili, ma anche con il feeling tra i loro: incoraggiamento reciproco, abbracci e sorrisi tra Sinner e Berrettini che sembravano aver sempre giocato insieme.

Un’amicizia più forte di uno sport per ‘uomini soli’, con i due che si sono sostenuti reciprocamente nei momenti più duri delle loro carriere ed ora si divertono insieme. Lo hanno fatto in campo, così come davanti alle telecamere con siparietti sempre divertenti durante le interviste di coppia. Così Berrettini ha faticato a trattenere una smorfia di incredulità quando Sinner ha affermato di aver impiegato un po’ di tempo a capire il campo durante il primo match della final eight (vinto 6-2, 6-1), mentre l’altoatesino non è riuscito a trattenere le risate davanti ai complimenti del compagno.

“Il ragazzo sta giocando benino” la frase di Berrettini rivolta a Sinner che non ha potuto resistere e si è messo a ridere. Lo fanno spesso insieme i due campioni del tennis italiano che insieme si trovano alla perfezione, dentro e fuori dal campo. Un’immagine rara in uno sport non di squadra, ma che spiega meglio di qualsiasi frase il valore dei due uomini, prima che dei due sportivi.