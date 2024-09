Vinicius vincerà il Pallone d’Oro, il rumor dalla Spagna. Sconfitti Bellingham e Rodri

Vinicius Jr., il talento brasiliano del Real Madrid, si prepara a ricevere il Pallone d’Oro, scrive Marca, con la cerimonia di premiazione fissata per il 28 ottobre al Teatro Chatelet di Parigi. Cresciuto nelle giovanili del Flamengo, il giovane fuoriclasse rappresenta una nuova era nel calcio, pronta a sfidare il predominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che ha caratterizzato gli ultimi due decenni.

Una nuova Era per il calcio

Negli ultimi anni, solo Luka Modric e Karim Benzema, entrambi ex compagni di Vinicius, sono riusciti a interrompere il duopolio tra Messi e Ronaldo. Ora, con la sua straordinaria stagione, Vinicius si posiziona come favorito per il premio, superando i suoi compagni di squadra Jude Bellingham, Kylian Mbappé, e il centrocampista spagnolo Rodri, che potrebbe non essere in campo per il resto della stagione a causa di un grave infortunio.

Celebrazioni e riconoscimenti

Nike, sponsor di Vinicius, sta organizzando un evento speciale in onore del giocatore, riaprendo il suo negozio sulla Gran Vía di Madrid due giorni prima della cerimonia. L’evento prevede il lancio di scarpini d’oro in omaggio al giovane calciatore, sottolineando l’importanza della sua conquista.