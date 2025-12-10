Buona la prima internazionale del volley italiano maschile e femminile. Tre partite, tre vittorie. Tutte con un punteggio inequivocabile: 3-0, in Champions e ai Mondiali femminili per club in Brasile. La pallavolo azzurra è una potenza. Nel dettaglio.

Festa Civitanova in Champions

Travolto il Montpellier in 71 minuti (25-16, 25-17, 25-22). Miglior uomo in campo lo schiacciatore bulgaro Alex Nikolov, 22 anni, autore di 17 punti. Bene anche i campioni iridati di Fefè De Giorgi, cioè il “martello” Bottolo e il centrale Gargiulo. L’aria di casa ha fatto bene alla Lube dopo le sfortunate trasferte di Monza e Modena in Superlega. Ovviamente soddisfatto l’allenatore Gianpaolo Medel: “Un successo che fa bene al morale, ma ora lavoriamo su quello che non va”.

In ogni caso è stata una prova più che positiva: con il braccio “libero” in battuta (10 ace), buono il muro (10 vincenti), devastante l’attacco. Stasera debutta Perugia contro Praga, giovedì sera debutta il Trento di Michieletto contro Lubiana. Obiettivo per le tre squadre italiane: i quarti di finale.

Samba azzurro ai Mondiali in Brasile

Esordio fantastico delle due squadre italiane presenti al Mondiale femminile di San Paolo (domenica la finale). Due debutti con i fiocchi. Conegliano ha battuto le statunitensi di Orlando nettamente (25-14, 25-13, 25-19). Pratica sbrigata in poco più di un’ora, precisamente in 67 minuti. Mattatrice la Haak (20 punti). Ottima la brasiliana Gabi (11). Eccellente l’esordio assoluto nel torneo mondiale dello Scandicci contro le stelle del Kazakistan. Netto il punteggio finale: 25-22,25-21,25-20. Partita risolta in 73 minuti con 11 muri che hanno piegato lo Zhetysu, squadra che ha vinto il titolo di Champions League femminile AVC 2025. Sugli scudi ancora una volta Ekaterina Antropova autrice di 19 punti. Ottima anche la Bosetti con 9 punti. Soddisfatto l’allenatore Marco Gaspari.