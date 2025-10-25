Sinner e Musetti in semifinale all’Atp 500 di Vienna, il Milan frena e rischia a San Siro col Pisa, trionfano in Cile le ragazze del quartetto azzurro, regine iridate nel velodromo di Santiago. È stato un venerdì sera di forti emozioni. Nel dettaglio.

Sinner e Musetti mattatori a Vienna

Entrambi in semifinale. Jannik ha superato anche Bublik in due set (6-4,6-4) e oggi alle 15.30 affronterà in semifinale Alex De Minaur che venerdì ha eliminato Matteo Berrettini. Lorenzo ha battuto agevolmente il francese Moutet (6-3,6-4) e oggi se la vedrà con Zverev (ore 17). Due match molto delicati e tutti da seguire. Sinner ha raggiunto la vittoria n.19 di fila, sul cemento, Musetti ha raggiunto la sua sesta semifinale dall’inizio della stagione e vede sempre più vicine le Finals di Torino. Tranquillo come sempre Sinner perché “abbiamo lavorato molto sul servizio e sono contento dei risultati, mi sento sempre più a mio agio con questo colpo”.

Frenata Milan a San Siro

Il Diavolo con il Pisa si è salvato solo nel finale, un 2-2 strappato al 48esimo del secondo tempo. Ha rischiato di perdere. Ora Roma, e una tra Napoli e Inter, possono fare il sorpasso. Modric ancora il miglior uomo in campo. Sfumato l’allungo a +4, per di più contro una nel promossa per di più allenata dall’ex rossonero Gilardino (94 partite, 34 gol).

Le ragazze d’oro trionfano in Cile

Il quartetto azzurro su pista ha battuto in finale la Germania. Festa italiana a Santiago in un velodromo tricolore. In vetrina un quartetto di parola, di nuovo iridato. Le ricordiamo euforiche sul podio sudamericano: Federica Venturelli, Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza. Chiara Consonni e’ stata impiegata nel primo turno. Ora le ragazze del Ct Marco Villa puntano a Los Angeles 2028 per andarsi a prendere quella medaglia olimpica, l’unica cosa che manca a questo gruppo.