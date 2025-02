Podio stellare in Bahrein al secondo giorno di test: Hamilton ha vinto la sessione del mattino, Sainz quella del pomeriggio. Lo spagnolo ha registrato il miglior tempo della giornata, Hamilton il secondo, Leclerc il terzo.

Quarto Russell, quinto il sorprendente Antonelli. Super Norris, strepitoso nella simulazione del GP. La sua Mercedes, dopo 57 giri, è giunta con più di un minuto d’anticipo rispetto al tempo di Verstappen, il pilota della Red Bull che ha vinto il Mondiale 2024.

Venerdì terzo e ultimo giorno di test. Poi la parola passa alle gare: debutto a Melbourne (Australia) il 16 marzo e subito dopo in Cina, sullo splendido circuito di Shanghai (23 marzo).

Mattinata da sogni con il Re Nero

Fantastico Lewis Hamilton, sua la sessione del mattino. Primo sul circuito di Sakhir (5.412 metri, 15 curve, quattro tratti rettilinei) con il miglior tempo: 1’29”379. Secondo Russell (1’29”778), terzo Sainz (1’30”090), quarto Gasly (1’30”430), quinto Alonso (1’30”700).

Soddisfatto il baronetto inglese: “In questi giorni di test proveremo diverse cose per familiarizzzare con la vettura e raccogliere quanti più dati possibile”.

Mattinata intensa, in pista dalle 8 alle 12. Hamilton comincia le prove alle 8.07, dieci minuti dopo torna ai box, riparte alle 8.47, scende la pioggia, stop inevitabile. Alle 10.22 riprendono i test e Russel fa meglio di Hamilton. Due minuti dopo il pilota della Ferrari torna al comando, alle 11.02 rientra ai box per una decina di minuti poi torna a volare nell’ultima mezz’ora e mantiene il primato. Alle 12 in punto si chiude la sessione. Alle 13 comincia la sessione pomeridiana e il primo a scendere in pista è l’ex ferrarista Sainz.

Pomeriggio con Leclerc in scia Hamilton

In pista anche la McLaren di Norris, la Red Bull di Lawson, la Mercedes del baby prodigio bolognese, il 18enne Kimi Antonelli: poi l’Aston Martin di Stroll, l’Alpine di Doohan, la Haas di Bearman, la Racing Bulls di Hadjare, la Sauber svizzera del brasiliano Gabriel Bortoleto, un talentuoso 20enne di origini italiane.

Alle 13.06 entra in pista Leclerc, torna la pioggia, testa coda di Sainz (senza conseguenze) che comunque ha impressionato – al volante fino alle 14.30 – della britannica Williams. Venerdì gli subentrerà il thailandese (con passaporto inglese) Alexander Albon, già Toro Rosso e Red Bull. A due ore dalla fine dei test pomeridiani Sainz realizza il miglior tempo e nessun altro riesce a fare meglio.

La soddisfazione di Lewis

Lewis Hamilton sprizza gioia da tutti i pori: “Io sulla Ferrari, è una sensazione incredibile”. Tutti gli occhi sono puntati sul campionissimo inglese. Hamilton appare anche sulla copertina del Time di marzo.

Chiude la seconda giornata di prove molto soddisfatto: “Si, sono state due giornate molto positive. Col meteo avverso non siamo riusciti a fare ciò che volevamo ma abbiamo svolto gran parte del programma. Abbiamo fatto parecchia strada insieme e la macchina è andata bene in pista.

Io sento l’entusiasmo di guidare la Ferrari ed è stato fantastico sentire l’entusiasmo anche fuori. Sta davvero funzionando tutto per il verso giusto. Posso soltanto dire che vado avanti alla giornata. Sto imparando piano piano tutto, sono in fase di apprendimento e in ogni giro faccio dei piccoli aggiustamenti.

Finora è andata alla grande. La macchina mi sta piacendo molto. Sto studiando al computer anche la notte per comprendere tutto di questa macchina”.

A bordo pista era presente John Elkann che ha parlato a lungo con il team manager Vasseur. La Rosa ha il vento in poppa.