Volley maschile nazionale italiana, primo passo verso le Olimpiadi di Parigi (2024). Il torneo Preolimpico è cominciato con un successo limpido, battuta la Repubblica Ceca 3-1.

Gli azzurri hanno ceduto solo il primo set poi la squadra di Fefe’ De Giorgi è andata in discesa. Eloquenti i parziali:24-26, 25-18, 25-22, 25-19. Nello storico stadio brasiliano del Maracanazinho di Rio L’Italvolley è partita col piede giusto.

Nella notte di domenica 1 ottobre secondo match contro il Qatar – ore 22, diretta Sky – peraltro già sconfitto 3-0 dai padroni di casa del Brasile. Il regolamento del Preolimpico di volley maschile prevede spot Olimpici per 6 NOC in tutto, 2 per ognuno dei 3 gironi.

Ogni pool è composta da 8 squadre. Una volta terminata la competizione verranno messe in palio altre quote in base al ranking mondiale dove l’Italia si trova al momento in terza posizione dietro a Polonia e Stati Uniti.

PARTITA COl FIATONE

Il primo set gli azzurri lo hanno perso perché l’attacco è stato avversato da una difesa pazzesca. Poi Fefe’ ha capito l’antifona ed è corso ai ripari. Ha aggiustato i tempi offensivi e ha rimesso la partita in discesa. È il caso di ricordare che gli azzurri sono in ballo da troppo tempo: finito il campionato hanno iniziato la Nation League poi l’Europeo, ora la qualificazione Olimpica.

Appena terminata ci sarà il Campionato Italiano. Dunque, centrare subito il pass per Parigi significa anche garantirsi un minimo di riposo a fine Superlega. Una lieta sorpresa dal torneo: il centrale del Modena Giovanni Sanguinetti, bolognese, nel giro azzurro dal 2018. Ha detto a fine gara:” Il nostro errore forse è stato quello di non aspettarci una partita così tosta, ma poi siamo stati bravi ad avere pazienza. Non possiamo sottovalutare nessuno”. L’intero match è durato 1 ora e 49 minuti.

LA FORMAZIONE AZZURRA

Giannelli 8, Michieletto 4, Sanguinetti 12, Romano’ 19, Lavia 13, Galassi 13, Balaso (L), Sbertoli, Rinaldi 5. Non sono entrati: Bovolenta, Mosca, Cortesia, Bottolo.