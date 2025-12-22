La Sir Perugia sul tetto del mondo della pallavolo maschile. Nella notte italiana ha battuto in finale i giapponesi di Osaka con un secco 3-0. Ha così conquistato per la terza volta anche il Mondiale per Club. In Brasile ha chiuso un magnifico cerchio nell’arco di tre stagioni: dopo lo scudetto giunto nel 2023-2024 e la Champions conquistata nel 2025 la bacheca bianconera si arricchisce di un altro trofeo niente affatto scontato.

Perugia era partito per il Brasile con l’incognita legata alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Per tutta la durata della competizione non ha potuto schierare il magnifico Roberto Russo ma, ancora una volta, è stata la forza del gruppo ad avere la meglio. La Sir ha concesso poco o nulla. Ha sofferto soltanto nel terzo set vinto ai vantaggi dopo una rimonta incredibile. Il punteggio finale è comunque giusto e meritato. Completato dunque il Grande Slam. E non è finita qui.

Le cifre di un trionfo

Ancora una volta è stato decisivo il muro. Bene anche il servizio (3 ace contro 1). Nel sestetto ideale del torneo il miglior palleggiatore è stato eletto Simone Giannelli. Premiati anche Solè e Loser coppia di centrali. Ben Tara miglior opposto. Primo set chiuso 20-25, il secondo 21-25. Nel terzo set è successo di tutto con i nipponici che hanno avuto un paio di opportunità per riaprire la partita ma, la magia di Giannelli ha spento ogni illusione. Il terzo set è finito 27-29. Il tunisino Ben Tara (mamma polacca) ha realizzato 16 punti, l’ucraino Plotnytskyi 6, il polacco Semeniuk 14.

Pagina storica per la Sir Perugia

La Sir Perugia ha scritto un’altra pagina storica della sua straordinaria avventura internazionale confermandosi fra le squadre più forti e continue del panorama mondiale. Fin dai primi scambi si è vista una formazione concentrata e aggressiva mostrando solidità in tutti i fondamentali. Stessa musica nel secondo parziale. Mattatore della serata brasiliana Simone Giannelli protagonista non solo in regia ma anche per l’ottimo lavoro in difesa e a muro.