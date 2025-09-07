Vuelta di Spagna, il velocista danese Mads Pedersen, 30 anni, uomo jet del team statunitense Lidl-Trek, ha vinto in volata la 15esima tappa; primo sul traguardo di Monforte de Lemos.

Il connazionale Vingegaard ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale con il margine di 48 secondi sul portoghese Almeida. Con Pedersen sono saliti sul podio di giornata anche Aular e Marco Frigo. Il gruppo della maglia rossa è arrivato al traguardo con oltre 13’ di ritardo dal vincitore.

VUELTA, TAPPA DAL DUPLICE VOLTO

Frazione n. 15 alla vigilia del secondo giorno di riposo. E’ stata la tappa che ha chiuso la seconda settimana alla Vuelta 2025; una tappa dal duplice volto : prima parte con due GPM di prima e seconda categoria; la seconda parte del tracciato, ad eccezione di alcuni tratti ondulati, non ha presentato difficoltà altimetriche rilevanti. Frazione da Veiga a Vegadeo Monforte de Lemos di 167,8 km.

IL FUTURO È AZZURRO

Le prime due settimane di corsa hanno confermato le doti di Giulio Pellizzari, 21 anni e un grande futuro davanti a sé. Giulio è sesto in classifica generale, primo degli italiani. Ha grinta e talento, è sempre con i migliori.

Il Ct Villa punta su di lui per il mondiale che si disputerà domenica 28 settembre in Ruanda. Con lui ci saranno Ciccone, Fortunato, Bagioli, Frigo, Sobrero, Cattaneo più un ottavo da definire. Pellizzari è tra i migliori 2003 al mondo.

L’unico che finora si è mostrato superiore è stato il messicano Isaac del Toro, secondo al Giro d’Italia. Curiosità: la squadra Israel Premier sabato ha deciso, in seguito alle manifestazioni pro-Palestina di togliere la scritta Israel dalle maglie ma non si ritirerà come chiesto da un ministro spagnolo. E’ intervenuto addirittura Netanyau che ha chiesto alla squadra di rimanere.

ORDINE DI ARRIVO

1. Mads Pedersen in 4h02’13”, 2. Aular s.t., 3. Marco Frigo s.t., 4. Buitrago s.t., 5. Dunbar s.t., 6. Bernal s.t., 7. Vervaeke s.t., 8. Jay Vine (+8”), 9. Sheffield (+8”), 10. Segart (+23”).

CLASSIFICA GENERALE

1. Vingegaard, 2. Almeida (+48”), 3. Pitcock (+2’38”), 4. Hindley (+3’10”), 5. Gall (+3’30”), 6. Pellizzari (+4’21”), 7. Riccitello (+4’53’), 8. Kuss (+5’46”), 9. Leclerf (+5’49”), 10. Traeen (+6’33”).