Vuitton Cup, seconda giornata a Barcellona. Terza regata annullata. La mancanza di vento ha impedito a Luna Rossa e a Ineos di completare il campo-regata nel tempo limite di 45’.

E’ venuto meno il vento, sono cresciute le difficoltà e alle 16.56, non avendo nessuna delle due imbarcazioni terminato il percorso, la stessa e’ stata annullata. La Ineos aveva un vantaggio di 300-400 metri e gli azzurri erano in leggera difficoltà.

Le imbarcazioni torneranno a confrontarsi in acqua domenica 29. Le barche avranno bisogno di almeno 20 nodi per tornare sul foil ma, al massimo, ne sono state registrati 7. Di qui il clamoroso verdetto finale.

GIORNATA CON POCO VENTO

La prima regata di giornata – la terza della serie – doveva iniziare alle 14 ma è stata rinviata per mancanza di vento. A quell’ora a Barcellona non c’erano più di 6 nodi. Pertanto la regata è slittata di un paio d’ore. Alle 16.10 la nuova partenza (alla pari) poi la Ineos allunga e tiene sotto controllo la barca italiana che cerca invano il recupero. Ineos però non riesce a chiudere in tempo e la regata non viene assegnata. Tutti a casa.

Rimandata anche la regata successiva. Una fortuna per Luna Rossa. È il caso di ricordare che le due imbarcazioni sono cadute dal foil nel penultimo lato e non hanno più ripreso il volo. Inevitabile esultanza dei tifosi italiani, mogi gli inglesi. Il risultato resta 1-1.

COPPA AMERICA DAL 12 OTTOBRE

Chi vince la Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e i britannici della Ineos sfiderà dal 12 al 27 ottobre i campioni in carica New Zealand per la prestigiosa Coppa America al meglio delle 13 regate; cioè vince chi per primo ne vince 7. Per Luna Rossa sono cinque le “finali degli sfidanti”, ovvero la Vuitton Cup (due vinte, tre perse).

Traguardo che l’Italia rincorrere da vent’anni e sogna di mettere in bacheca il più antico trofeo del mondo. Un sogno che appassiona i 735 circoli velici del Belpaese e che auspica la Federazione della vela (sede a Genova).