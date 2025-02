Wanda Nara continua a far parlare di sé e l’ultima foto diventa un vero scandalo: il dettaglio è troppo evidente per passare inosservato

Wanda Nara è sempre lei. La showgirl argentina continua a far parlare di sé alla sua maniera. La fine del matrimonio con Mauro Icardi è ormai diventato un affare legale, con gli ex marito e moglie che ‘litigano’ in tribunale per la causa di separazione.

Di recente un viaggio a Milano del calciatore del Galatasaray è diventato motivo di un nuovo scontro tra i due. Dall’Argentina, infatti, è rimbalzata l’indiscrezione secondo cui Wanda Nara avrebbe cambiato la serratura degli appartamenti posseduti a Milano, impedendo a Icardi e alla sua nuova fidanzata, China Suárez, di entrare in una delle case. La nuova coppia ha dovuto così rifugiarsi in un hotel di lusso di Milano. Altro capitolo di quella che ormai è diventata una saga riguarda le vetture di lusso di proprietà dei due contendenti: anche su questo sarebbe nato uno scontro, come ormai tutto ciò che riguarda l’ex coppia.

Intanto però la vita va avanti e Wanda Nara stuzzica a suo modo di oltre 17 milioni di fan presenti sul suo profilo Instagram. Il pretesto sono alcuni giorni di vacanza che la donna si è concessa con il suo nuovo fidanzato, il rapper L-Gante, con il quale è tornata insieme dopo una breve separazione. Le foto scelte dalla presentatrice hanno un dettaglio che fa gridare allo scandalo.

Wanda Nara, il bikini è troppo piccolo: il dettaglio è ‘scandaloso’

Wanda Nara si mostra in tutta la sua bellezza delle foto che ha condiviso su Instagram della sua ultima vacanza. La donna in alcune immagini indossa un bikini che non riesce a contenere il suo prosperoso lato A.

Il risultato è che qualcosa fuoriesce e i fan notano il dettaglio piccante. Così arrivano commenti anche molto spinti, ma anche una valanga di complimenti per la bellezza di Wanda Nara. “Che Donna”, “Ti amiamo Wanda”, “Una meraviglia” sono soltanto alcuni dei commenti che accompagnano le foto scelte dalla showgirl argentina per testimoniare la vacanza con L-Gante.

Ovviamente non manca chi critica la donna per le note vicende con Mauro Icardi, ma la maggioranza esprime grandi apprezzamenti. Ottocentomila mi piace e quasi 17mila commenti dimostrano il successo ottenuto con una delle ultime gallery pubblicate da Wanda Nara. Un insieme di foto che fanno girare la testa e nelle quali il dettaglio ‘piccante’ non passa inosservato.