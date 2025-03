Wanda Nara continua a far discutere: le ultime sue foto sono dall’elevato tasso erotico, immagini incredibili e che sollevano anche polemiche

Forse la situazione le sta sfuggendo di mano o forse Wanda Nara è sempre stata così: esagerata. La showgirl argentina continua a far parlare di sé e lo fa con delle foto dall’elevato tasso erotico.

Sono incredibili le immagini che la ex moglie di Mauro Icardi, i due sono ancora alle prese con la causa per la separazione, ha deciso di pubblicare sul suo seguitissimo profilo Instagram. Sedici milioni e passa di follower che sono stati travolti dall’ultima gallery dell’imprenditrice argentina. Questa volta Wanda Nara sceglie un corsetto di pizzo rosa e si mostra in pose decisamente audaci con un pianoforte a farle ‘compagnia’.

Le immagini sono hot e i fan strabuzzano gli occhi davanti alla sensualità degli scatti. Che abbia fatto centro, anche questa volta, lo testimonia un numero: quasi 500mila follower hanno messo il classico cuoricino alle immagini dell’argentina. Immagini che hanno fatto però anche discutere, altra caratteristica immancabile quando si parla di Wanda Nara. Se tra i fan non manca chi le fa i complimenti per la sua bellezza e chi avanza anche qualche proposta di matrimonio, ci sono anche critiche e chi sottolinea che una madre di cinque figli non dovrebbe mostrarsi in questo modo.

Wanda Nara, foto hot: la strana coincidenza

Mentre le foto di Wanda Nara conquistano i social, anche sui media argentini hanno il giusto risalto, ma in molti fanno notare una coincidenza. Le immagini, infatti, sono state pubblicate proprio in contemporanea con il compleanno di China Suarez, la nuova fiamma di Mauro Icardi: difficile pensare che sia soltanto una casualità.

Causale è stata sicuramente la pubblicazione in alcune storie di immagini esplicite da parte di Wanda Nara. La showgirl sudamericana nei giorni scorsi, infatti, ha postato su Instagram alcune immagini dei figli che trascorrevano una giornata con amici. Per sbaglio però online sono finite però anche alcune anteprime di immagini di Wanda Nara a seno scoperto e si è scatenato il caos.

La donna, appena resasi conto dell’errore, ha cancellato le storie, ma ormai le immagini erano già circolate in rete con le inevitabili polemiche e discussioni. Tra l’altro tra le anteprime c’erano anche alcune foto di Icardi proprio con la sua nuova fidanzata e questo è un altro particolare evidenziato in maniera molto critica da alcuni fan. Chissà se sono gli stessi rimasti totalmente senza parole davanti gli ultimi seducenti scatti di Wanda Nara.