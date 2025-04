L’ultimo post di Wanda Nara scatena i fan: le immagini fanno scandalo, si accende la polemica contro la showgirl argentina

Di Wanda Nara si può dire tutto, tranne che non sa come attirare l’attenzione. La showgirl argentina non passa mai inosservata e il motivo è facilmente intuibile.

Le ultime settimane sono state particolarmente turbolente, con la separazione da Mauro Icardi che sta assumendo i contorni di una telenovela. Colpi di scena ogni giorno o quasi, liti e denunce: insomma, tutto il peggio di ciò che succede quando un matrimonio arriva burrascosamente alla fine. Ma c’è anche dell’altro nella vita della conduttrice sudamericana.

Di recente Wanda Nara si è sottoposta ad un intervento chirurgico, connesso alla terapia che sta facendo per la leucemia, ma l’operazione ha sollevato grosse polemiche. Per qualcuno si è trattato di un intervento estetico e questo è stato smentito dalla donna e dal suo legale. Ad ogni modo proprio il presunto ritocchino ha animato il dibattito sui social dopo le ultime foto pubblicate da Wanda Nara.

Scatti ai limite dell’illegale, con la bella showgirl vestita soltanto con un mini bikini. Un costume che lascia intravedere gran parte delle sue prorompenti curve, con inquadrature fatte ad arte per esaltare il prosperoso lato A, per qualcuno oggetto proprio del famoso ‘ritocchino’.

Wanda Nara, la foto scatena i fan: “Invidiosa”

Oltre alle centinaia di commenti con i complimenti per il fisico e la sensualità di Wanda Nara, sotto al suo ultimo post non mancano critiche e battutine pepate.

Molte fanno riferimento proprio alla presunta operazione e fanno insorgere i fan della showgirl argentina. Ne nasce una polemica con vere e proprie discussioni online con botta e risposta molto duri. Ecco allora che c’è chi ironizza sulle immagini pubblicate da Wanda Nara e l’attacca: “Sì, abbiamo vista che ti sei operata“.

Subito in difesa della modella arriva una sua fan che attacca: “Ecco come si riconosce una invidiosa“. Molti i commenti sotto le foto di Wanda Nara sono di questo tenore, anche se non mancano i più classici complimenti. Così si contano decine di “divina” o “la regina“, ma anche fiamme e cuoricini a sottolineare l’amore dei follower per la donna. Oltre sedici milioni che non aspettano altro che nuovi post e nuove immagini: per ammirare ancora una volta la loro ‘regina’ in tutta la sua bellezza, pronti anche a difenderla dagli attacchi social.