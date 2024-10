Wanda Nara, foto incredibili: tifosi a bocca aperta!

Wanda Nara incanta ancora con i tifosi che non possono fare altro che restare a bocca aperte: le foto sono incredibili

Wanda Nara è sempre lei. Non contraddice la sua fama di donna seducente la showgirl argentina che sceglie ancora una volta le foto giuste per incantare i suoi fan, con i tifosi che restano assolutamente a bocca aperta.

Difficile resistere al fascino della conduttrice e moglie di Mauro Icardi. La coppia, come è noto, attraversa un momento di crisi con la donna che qualche mese fa ha annunciato la separazione dal marito. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un riavvicinamento con la presenza di Icardi in Argentina che ha dato il là alle speculazioni su un possibile ritorno di fiamma.

Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, se non qualche indizio lasciato qua e là sui social. Ed è proprio su Instagram che Wanda Nara decide di far ancora parlare di sé con una foto che lascia intravedere le sue prorompenti curve.

Lei intanto è pronta ad iniziare una nuova avventura professionale: “Love is Blind: Argentina” è il reality targato Netflix che le è stato affidato. Wanda Nara sarà affiancata dall’attore e comico Dario Barassi e presenterà lo show che vede impegnati 16 uomini e 16 donne alla ricerca del partner ideale, senza però basarsi sull’aspetto fisico. Obiettivo del reality, infatti, è quello di far sì che i partecipanti si connettano a livello caratteriale e soltanto dopo essersi dichiarati possano incontrarsi faccia a faccia per la prima volta.

Wanda Nara incanta su Instagram: fan in delirio

Il programma sarà trasmesso a partire dal prossimo 6 novembre e c’è grande attesa per vedere nuovamente Wanda Nara che, intanto, sui social non si fa certo desiderare.

L’ultimo post su Instagram mette insieme una serie di foto di vita quotidiana, ma tra le tante ce n’è una che attira l’attenzione dei followers. È la prima immagine che rapisce i suoi fan con Wanda Nara che si presenta coperta soltanto da un soprabito di jeans: sotto la giacca però la showgirl sembra essere completamente nuda e si intravedono le curve.

Inevitabili i complimenti dei suoi fan con la solita valanga di commenti provenienti dalla Turchia e dai tifosi del Galatasaray, squadra dove milita Icardi. Ormai un’abitudine, così come lo è diventata quella della showgirl argentina di lasciare i followers a bocca aperta con scatti da capogiro e al limite del proibito.