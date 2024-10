Wanda Nara: età, chirurgia, dove vive, ritorno con Icardi, figli, studi. Tutto su di lei

Wanda Nara sempre più famosa in Italia, ma sapete chi è davvero? Tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Donna in carriera, moglie e mamma, Wanda Nara non ha rinunciato a nulla nel corso della sua vita conquistando il successo non solo in Argentina, ma anche in Italia. Nata il 9 dicembre 1986 a Boulogne Sur Mer (Buenos Aires), è figlia di Andrés Nara e Nora Colosimo. La sorella, Ziara Nara, è una famosa modella, conduttrice e attrice teatrale argentina. In Argentina, debutta come attrice, recitando tra il 2005 e il 2006 nella soap opera Sin código e Casados con Hijos.

Nel 2009 fa parte del cast del programma El musical de tus sueños, mentre nel 2011 partecipa alla versione argentina di Ballando con le stelle conquistando tutti per il suo innato talento. Nello stesso anno si trasferisce in Italia dove comincia a farsi conoscere per il matrimonio con Maxi Lopez. Anche in Italia, Wanda Nara non abbandona il proprio lavoro diventando conduttrice del programma sportivo Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nel 2020 diventa opinionista del Grande Fratello e nel 2023 è concorrente di Ballando con le stelle portando a casa la vittoria.



Wanda Nara: Maxi Lopez, Icardi e i figli, tutto sulla vita privata

Nel 2008, Wanda Nara ha sposato il calciatore Maxi Lopez con cui ha avuto tre figli: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). Nel 2009, insieme al marito si trasferisce in Italia. Tuttavia, il matrimonio tra Wanda e Maxi Lopez finisce nel novembre 2013. La separazione tra i due scatena il gossip e tutti i rotocalchi si occupano del caso.

Nella vicenda della fine del matrimonio viene coinvolto anche Mauro Icardi, all’epoca amico della coppia. Tra Icardi e Wanda Nara nasce così una storia d’amore che scatena gossip e pettegolezzi. I due, tuttavia, vanno avanti per la propria strada e convolano a nozze 27 maggio 2014. Con Icardi, Wanda che si è recentemente trasformata, ha altre due figlie: Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).

A luglio 2023 si diffondono voci sulla malattia di Wanda che, inizialmente, sceglie di mantenere il riserbo per poi raccontare tutto quando la notizia si diffonde a sua insaputa. «L’11 luglio di questo anno faccio un prelievo dovevo venire in Italia con la famiglia. Mi chiamano perché è uscito qualcosa di strano, ho iniziato a preoccuparmi, stavano vedendo dei valori strani in laboratorio, ma dicevano che potevano sbagliarsi. Mauro mi ha portato in ospedale, mi mettono a fare una tac, nessuno mi voleva dire nulla. Non mi passava più il tempo. In ospedale accendo la tv e vedo Wanda ha la leucemia, guardo Mauro e dico: “ho la leucemia e nessuno mi dice nulla”», ha raccontato a Ballando con le stelle parlando del momento in cui ha scoperto che la malattia si era diffusa.