Il caso che riguarda Wanda Nara e Mauro Icardi continua a far discutere: ci sarebbe il pronunciamento del tribunale dopo la lite

La separazione tormentata tra Wanda Nara e Mauro Icardi registra un nuovo capitolo, strettamente connesso alla lite in pubblico avvenuta la scorsa settimana.

I fatti sono noti ai più: in un video circolato sui social e diventato rapidamente virale, si vede Mauro Icardi che prova a prendere l’ascensore con in braccio una delle due figlie, mentre gli agenti della polizia tentano di farlo desistere dall’intento. Momenti molto concitati con la bambina che appare visibilmente agitata, mentre in lontananza si sentono le urla di Wanda Nara.

Una situazione che, stando a quanto riportato in Argentina ma non confermato ufficialmente da nessuna delle parti in causa, avrebbe avuto ripercussioni legali nei rapporti tra Icardi e le bambine. Stando a quanto è stato diffuso dai media argentini, il calciatore avrebbe ottenuto l’autorizzazione del tribunale a continuare a vedere le figlie Francesca e Isabella, ma soltanto con il rispetto di alcune condizioni.

Wanda Nara e Icardi: le condizioni per vedere le figlie

Si tratta di una serie di vincoli che Mauro Icardi, attualmente calcisticamente fermo per infortunio, dovrebbe rispettare per poter provare a ricucire il rapporto con le due bambine.

Le condizioni fissate dal tribunale prevedrebbero tra le altre cose il ricongiungimento vincolato: Icardi può vedere le figlie, ma l’incontro dovrà essere supervisionato da psicologi o comunque rappresentanti della Procura che ha firmato l’autorizzazione. Inoltre dovrà seguire una terapia psicologica congiunta insieme alle due figlie: questo per ricostruire un rapporto sano e consapevole tra di loro. Fondamentale, inoltre, che Icardi presenti un certificato che attesti che ha iniziato questo percorso.

Una serie di paletti dunque che il calciatore deve rispettare per poter continuare a vedere le due bambine. Intanto gli ex coniugi non hanno commentato la vicenda con Wanda Nara che ha pubblicato negli ultimi giorni diversi post e storie su Instagram, senza però fare riferimento a quanto avvenuto. Icardi, invece, ha pubblicato il suo ultimo post dieci giorni fa da Milano, insieme a China Suarez, la sua attuale compagna.

Un silenzio quanto mai necessario per far calare la tensione che c’è nella ex coppia e lasciare tranquille le bambine dopo la pesante lite della scorsa settimana, finita su tutti i social. Per Icardi ora è il momento di ricucire il rapporto con le figlie, rispettando le regole imposte dal tribunale.