Spuntano nuovi retroscena sul tradimento di Wanda Nara: la verità è stata raccontata in diretta televisiva

Tiene ancora banco la vicenda che riguarda Wanda Nara e Mauro Icardi. Gli ex coniugi, ora alle prese con una difficile separazione, sono al centro del gossip da mesi ormai.

La relazione tra la showgirl e L-Gante va avanti, così come quella tra il calciatore del Galatasaray e China Suarez. Dal passato però è tornato a galla il tradimento che Wanda Nara avrebbe fatto a Mauro Icardi con l’ex compagno di squadra all’Inter Keita Balde. Una relazione di cui si era parlato già in passato, ma che ora ha trovato la conferma dei diretti interessati.

È una vera ammissione quella che l’attaccante senegalese, attualmente in prova al Monza, ha fatto durante un videomessaggio mandato in onda a ‘Verissimo’, dove era presente come ospite l’ex moglie Simona Guatieri. I due, come ha spiegato la donna, si stanno riavvicinando per il bene dei figli e stanno provando a mettersi alle spalle la vicenda.

Una vicenda della quale Keita si è pentito, come ha affermato lui stesso nel corso del messaggio: “Mi assumo tutte le mie responsabilità – le sue dichiarazioni a Verissimo –, è stato l’errore più grande della mia vita“.

Wanda Nara, l’attacco di Keita Balde: “Non hanno un cuore”

Il calciatore ha poi chiesto alla Guatieri di perdonarlo (cosa che lei ha detto di aver fatto) ed ha attaccato in maniera molto dura sia Wanda Nara che Mauro Icardi.

“Quando è venuta fuori tutta la vicenda, mi sono sentito un leone cui viene toccata la famiglia – ha spiegato Keita Balde – . Ho provato a risolverla facendo intervenire i miei avvocati. Questo giochino di Wanda e Mauro non appartiene alla mia vita“. L’attaccante ha ribadito di volersi assumere le proprie responsabilità, ma ha accusato l’ex coppia: “Per come hanno fatto uscire la storia non hanno cuore: sapevano che c’erano altre persone coinvolge“.

Un giudizio che trova d’accordo anche la Guatieri che se l’è presa con Wanda Nara: “Lei si commenta da sola. Le notizie che escono rendono l’idea della donna che è – le dichiarazioni della donna –. Non possono mettere in piazza quello che vogliono per i loro scopi“. Parole che hanno scatenato la risposta della showgirl argentina che tramite social ha preannunciato ulteriori rivelazioni sull’intera vicenda, pronta a difendersi in tribunale dalla denuncia che la Guatieri ha annunciato di aver presentato. “Chi parla per ultimo viene pagato di più e porta le prove. Marzo. Milano” il messaggio social di Wanda Nara.