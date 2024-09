La posizione hot fa impazzire i fan: ecco i recenti, incredibili, scatti

Protagonista la showgirl con un vestito mozzafiato e la posizione hot che manda in visibilio i fan: la nuova apparizione è dall’elevata carica erotica

Oltre quattrocentomila cuoricini, quasi tremila commenti. Numeri da capogiro che per lei sono quasi la normalità con i suoi 16 milioni e passa di follower su Instagram.

Del resto stiamo parlando di una vera e propria regina dei social, una donna che ad ogni post fa incetta di apprezzamenti, almeno quanto di critiche e polemiche. D’altronde parliamo di una showgirl che dovunque va lascia il segno: Wanda Nara. L’argentina ha fatto ancora centro con la sua ultima pubblicazione su Instagram: una serie di scatti della sua partecipazione all’evento organizzato per celebrare la tv argentina Telefe.

Inutile dire che è stata proprio la modella a rubare la scena ed oscurare completamente tutti gli altri ospiti. Colpa (o merito, dipende dai punti di vista) di un corpo che trasuda sensualità e di un vestito che mette in risalto tutta la procacità delle sue curve. La showgirl non sembra affatto risentire della rottura con Mauro Icardi. Il matrimonio con l’argentino è ormai al capolinea e pare non ci siano possibilità di rimettere insieme i cocci, come confermato dall’indiscrezione secondo cui il bomber avrebbe bloccato le carte di credito a Wanda Nara.

Poco male per lei che continua la sua carriera, tra un appuntamento di lavoro ed una vacanza, con immancabili foto social a testimoniare tutto.

Wanda Nara super sexy: le ultime foto hot

Anche la sua presenza alla festa di Telefe è stata dettagliatamente documentata sui social, con scatti che hanno mandato in visibilio i fan.

Wanda Nara per l’occasione ha scelto un look decisamente provocante, con un vestito di Balenciaga che ne avvolgeva ed esaltava le forme. Il tutto accompagnato da gioielli Swarovski che la facevano brillare ancora di più. Stella tra le stelle, la manager che ha ammaliato i propri fan con scatti in cui appariva in posizioni seducenti.

Pose hot che hanno colpito nel segno a giudicare dal numero di commenti che è piovuto sotto l’ultima pubblicazione Instagram. Tremila fan che hanno deciso di spendere qualche parola per Wanda Nara: ovviamente non mancano critiche, ma sono molti di più i complimenti di chi non ha resistito al fascino del fisico mozzafiato della presentatrice argentina. Una Wanda Nara in forma perfetta quella che si sta godendo l’inizio della nuova stagione televisiva in Argentina che la vede alla guida di Bake Off.