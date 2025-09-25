Week-end sportivo ad alta intensità. Cinque eventi sotto i riflettori. Serie A (quinta giornata) con il big match Milan-Napoli. I Mondiali di ciclismo in Ruanda e il volley nelle Filippine. La MotoGP in Giappone (Marquez e Ducati a caccia del nono titolo iridato) e la Ryder Cup a New York, l’Everest del golf.

Milioni di appassionati in fermento, la posta in gioco è elettizzante. Senza dimenticare gli azzurri al’Atp 500 di Pechino. Buona la prima di Sinner: 6-2,6-2 al debutto giovedì contro Cilic, 18 giorni dopo la finale di New York.

Milan-Napoli, maestri a confronto

Modric e De Bruyne. Croato il regista 40enne del Milan, belga il tuttofare 34enne del Napoli. Entrambi colpi dell’ultimo calciomercato. Entrambi con un palmares sontuoso. Hanno vinto di tutto, con i loro club e le rispettive Nazionali. Modric ha vinto 6 Champions e un Pallone d’oro, De Bruyne ha collezionato 24 trofei firmando il record di assist (262). Sono maestri di football e vogliono ancora stupire. Domenica sera a San Siro lo dimostreranno.

Tutti per Ciccone, Italbici a una punta

Mondiali di ciclismo in Ruanda, gran finale con la prova in linea (267,5 km, domenica dalle 9.45). Otto azzurri al via: Ciccone, Fortunato, Bagioli, Masnada, Frigo, Sobrero, Cattaneo,Garofoli. Assente Pellizzari (febbre). Sfida ai favoriti Pogacar ed Evenepoel. Il ct Villa risponde con una formazione inedita. Tutti a supporto del capitano Ciccone, re a San Sebastian, secondo alla Liegi 2024 e terzo al Lombardia alle spalle proprio dei due favoriti nel circuito africano.

Italvolley a caccia della finale

La Nazionale maschile di pallavolo sabato sfodera la Polonia, campione d’Europa. Chi vince disputerà a Manila la finale del Mondiale. Azzurri in fiducia dopo il 3-0 rifilato mercoledì al Belgio in 78 minuti trascinati da un Giannelli, superbo direttore d’orchestra

In gran forma Russo e Michieletto. Da applausi Bottolo, Romano’, Balaso, Gargiulo. Ovazione per il Ct Fefe’ De Giorgi. Se la squadra è in crescendo e’ merito della sua gestione.

Marquez e Ducati per la storia

MotoGP in Giappone, Marc Marquez sempre più vicino al nono titolo iridato. E stavolta è in sella alla Ducati, bandiera italiana della velocità. Sabato la Sprint, domenica il Gp Giappone (ore 7 in Italia). Se a Montegi Marquez festeggerà, avrà eguagliato Valentino Rossi. Altrimenti il prossimo match point sarà in Indonesia (5 ottobre).

Golf stellare a New York

Tre giorni di gare,da venerdì a domenica. E’ la grande sfida tra USA ed Europa nella cornice della Ryder Cup, prestigioso torneo biennale tra una selezione di giocatori statunitensi ed europei. Una sfida che va avanti dal 1927. Due anni fa la Ryder si è svolta al “Marco Simone Golf and Country Club” di Guidonia (Roma).

Quest’anno – edizione n.45 – si gioca Bethpage Black, campo pubblico a Long Island, una cinquantina di chilometri da Manhattan, distretto di New York. Squadre di 12 giocatori più il capitano. Venerdì e sabato è in programma la sfida a coppie, domenica i 12 singoli.