Week-end sportivo da brividi. Appuntamenti stellari: la Ferrari e Kimi Antonelli a Imola, il grande tennis a Roma, il Giro d’Italia che domenica arriva a Siena, la serie A che è giunta alla penultima giornata e domenica sera – tutte le partite alle 20.45 – si gioca una buona fetta di scudetto, con la capolista Napoli a Parma e l’Inter a San Siro contro la Lazio.

Senza dimenticare la pallavolo con il Perugia all’assalto della Champions (un trofeo mai vinto), la finale scudetto della pallanuoto (Pro Recco favorita) e l’atletica impegnata su tre fronti: a Doha, Atlanta e Bolzano (tornerà in gara Alex Schwazer, campione olimpico a Pechino 2008 nei 50 km) in un tremila di marcia in pista.

Febbre rossa Imola

Primo GP in Italia per Hamilton in rosso. A Imola occhi puntati sui piloti Ferrari e sul 18 enne bolognese Kimi Antonelli, cuore italiano, padrone di casa. Domenica alle 15 la gara. Tutti alla caccia delle Mc Laren di Piastri (131punti) e Norris (115). Kimi correrà il GP Italia con un casco speciale dedicato al suo idolo Ayrton Senna.

Grande tennis al Foro Italico

Internazionali BNL d’Italia al traguardo. Dopo una settimana fantastica. Cose mai viste: Sinner che ha umiliato Ruud (6-0,6-1), Musetti con Alcaraz. Mai a Roma due italiani in semifinale nell’era Open. Magica Paolini oltre i sogni e con lei l’amica Sara Errani in un Centrale polveriera. Jasmine ha centrato l’ottava finale in carriera.

Giro d’Italia

Tre tappe per un fine settimana da urlo con arrivi a Tagliacozzo (venerdì), Castelraimondo di Macerata (sabato) e, dopo gli attacchi sugli Appennini, una domenica sulle Strade Bianche di Siena con 30 km. di sterrato con il Muro di Santa Caterina da affrontare prima dell’arrivo in Piazza del Campo. Finale tosto. Puro spettacolo.

Gran finale in Serie A

Ultime due giornate di campionato in cui si gioca tutto: scudetto, Europa, salvezza. Giornata n.37: sabato Genoa- Atalanta (20.45), domenica tutte le altre partite. Napoli (78)e Inter (77) per la volata scudetto.

Roma e Milan per un posto in Europa. Bologna a Firenze per rivivere la grande gioia della Coppa Italia arrivata dopo 51 anni. Domenica 25 maggio ultima giornata con il Napoli in casa col Cagliari e l’Inter a Como.