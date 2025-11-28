Week-end sportivo ricco di eventi: i big match della serie A, la volata pre-finale del Mondiale di Formula Uno in Qatar (l’ultimo Gp sarà ad Abu Dhabi il 7 dicembre), Palasport bollenti per volley e basket, tappa statunitense della Coppa del mondo di sci alpino femminile (slalom gigante e speciale); sotto i riflettori due regine delle nevi: Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia.

Intanto a Cervinia ha ripreso a sciare Federica Brignone, la regina di Coppa, a otto mesi dall’infortunio con l’obiettivo l’Olimpiade. Nel dettaglio.

Il big match Roma-Napoli

Giornata n.13 del massimo campionato di calcio. Turno che comincia venerdì sera (Como-Sassuolo) e termina lunedì con Bologna-Cremonese alle 20.45. In mezzo incontri pieni di curiosità: c’è grande attesa fra i tifosi del Genoa per salutare il nuovo allenatore De Rossi (Genoa-Verona, sabato alle 15).

E domenica sera occhi puntati su Roma-Napoli, la capolista contro la vice che sogna il sorpasso. La Roma vola anche in Europa (giovedì sera ha battuto 2-1 i danesi del Midtjylland).

Ferrari in Qatar a caccia del riscatto

Penultimo Gp della stagione. Tutto può succedere al Losail (5,419 km, 57 giri). Prova n.23 del Mondiale 2025 di F.1 con tre piloti in lizza per il sogno iridato: Norris (360 punti), Piastri (366), Verstappen (366). Sabato alle 15 la Sprint, domenica il Gp alle 17. La Ferrari in pista per evitare l’ennesimo flop. Bn 22 gare senza una vittoria sono un tormento.

Volley, momento magico

Donne e uomini seducono sempre più spettatori. Attesa per il super match maschile Milano-Trento. La capolista Perugia (20 punti) ha anticipato mercoledì battendo Monza (3-1) e domenica ospita Cisterna mentre Verona disputa a Padova il derby Veneto. Il campionato femminile è dominato dal Conegliano, già in forma Champions

Basket, quaificazioni mondiali a Tortona

Weekend riservato alla Nazionale. Comincia (male) l’era del ct Luca Banchi, 60 anni , già sulla panchina della Virtus Bologna. Debutto e sconfitta (76-81) con l’Islanda giovedì sera a Tortona, primo atto delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Casarin il migliore (19 punti).Domenica a klaipeda contro la Lituania.

Coppa del Mondo di sci negli Usa

Tappa statunitense per la stagione di Coppa del Mondo femminile. Le stelle del Circo Bianco sono pronte per le gare di Copper Mountain (Colorado). Sabato va in scena lo Slalom Gigante, domenica lo Slalom Speciale. Tra le big sono attese Sofia Goggia e Michaela Shiffrin. La spedizione azzurra conta su 10 atlete: 5 faranno il Gigante e 5 lo Slalom. Martina Peterlini e’ al rientro dopo il grave infortunio al ginocchio destro subito la scorsa stagione.