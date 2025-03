Weekend sportivo in copertina con serie A, MotoGP, ciclismo e tennis. Domenica sera si tireranno le somme. Ferma la Formula Uno, archiviata giovedì 27 a Sun Valley la stagione sciistica (Marco Odermatt e Federica Brignone mattatori con più coppe vinte), assorbito il mix di comiche e orgoglio che ci ha regalato in settimana a Dortmund la Nazionale di Spalletti (ora la qualificazione ai Mondiali sarà più dura, arrivederci al 6 giugno a Oslo contro la Norvegia di Haaland), in partenza le Farfalle per la World Cup di ritmica a Sofia, tutti i riflettori sono puntati principalmente su quattro sport. Vediamo.

Torna la Serie A

Giornata n. 30 spalmata tra sabato e lunedì. Tanti i match interessanti: c’è soprattutto curiosità per il debutto di Tudor sulla panchina bianconera (Juventus-Genoa, sabato ore 18); c’è il timore di Inzaghi, privo di quattro titolari,che i friulani facciano il colpaccio a San Siro (Inter-Udinese, domenica ore 18). E c’è il gran finale al Maradona, domenica sera, tra il vice-capolista Napoli (che ha la miglior difesa del campionato) e il Milan che cerca punti per il quarto posto che vale la Champions. Senza dimenticare che alle 15 c’è Fiorentina-Atalanta, i Viola del ritrovato Fagioli (pilastro del 3-5-2 di Palladino) contro la Dea di CDK (10 gol e 9 assist).

Ciclismo sul pavé

Dopo la Saxo Classic di venerdì (Belgio, 229 km, 17 Muri) la domenica è riservata alla Gand-Wevelgem, la storica corsa belga che apre il trittico sul pavé (Fiandre occidentali, 250 km, scalate in serie. Seguiranno il Giro delle Fiandre (6 aprile), la Parigi-Roubaix (13), la Amstel Gold-Race (20), la Freccia Vallone (23) e la Liegi-Bastogne-Liegi (27). Un aprile esagerato che prepara il Giro d’Italia (9 maggio-1 giugno, 21 tappe, partenza in Albania e arrivo a Roma.

MotoGP in Texas

Terzo GP stagionale. Si corre il Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin. Sabato alle 21 (ora italiana) c’è la Sprint di 10 giri, domenica alla stessa ora la gara (20 giri, pista di 5.5 km, 20 curve, rettilineo di 1.200 metri). Occhi puntati sul ducatista Marc Marquez che ad Austin ha vinto 7 delle 9 gare disputate . Ha iniziato il Mondiale alla grande, è a punteggio pieno dopo le due doppiette (Sprint +Gp) conquistate in Thailandia e Argentina.

Tennis in Florida

Gran finale domenica del “Miami Open”, detentore Jannik Sinner. Da segnalare la grandissima prestazione di Matteo Berrettini; ha lottato come un leone contro Fritz, numero 4 del ranking, l’idolo di casa, ed è stato eliminato in tre set dopo 2 ore e 44 minuti di gioco. Matteo estromesso ai quarti (7-5, 6-7, 7-5). Ha anche annullato 6 match point. Ha giocato alla pari con un fuoriclasse. Berrettini è uscito tra gli applausi. E Sinner? E’ ad un passo dai miti del tennis. Ha compiuto un anno da n.1. Dí più: è certo di allungare la striscia di 47 settimane. Al Roland Garros può arrivare a 52 settimane. Attualmente guida il ranking ATP con 11.330 punti. Zverev è secondo (7.945), Alcaraz terzo (6.910). Il trono è blindato. Gli inseguitori non riescono ad approfittare della sua assenza.