Weekend sportivo ad alta intensità. Cinque sport sotto i principali riflettori: serie A, automobilismo, volley femminile, basket maschile, il tennis d’Arabia. Più la MotoGP in Australia. E domenica a Roma si corre la seconda “Wizz Air Rome Half Marathon” – dal Circo Massimo al Colosseo – con 22 mila partecipanti (il 72% dall’estero). Chiusa in settimana la stagione ciclistica con il Giro del Veneto (Del Toro show alla Pogacar; 16esima vittoria stagionale del 21enne messicano) ed in attesa della stagione sciistica invernale 2025-26 (6 dicembre-22 marzo) rubano la scena il calcio e i palasport. Nel dettaglio.

Torna la Serie A con i big match di Roma e Torino

Settima giornata del massimo campionato di calcio. In copertina le due capoliste, entrambe in campo sabato. Alle 18 il Napoli gioca in casa del Torino; alle 20.45 la Roma ospita l’Inter che cerca l’aggancio; “partita per lottatori” avverte Totti (25 stagioni consecutive in giallorosso). Occhio a Lautaro, in sette stagioni ha fatto 158 gol in nerazzurro.

La Ferrari in Texas con orgoglio

Sabato la Sprint, domenica alle 22.30 (ora italiana) il Gp degli Usa nel circuito di Austin (5,513 km, 56 giri). È la 19esima gara su 24 del Mondiale 2025 di Formula Uno. La Ferrari a caccia almeno di un podio per attenuare gli sconquassi di un anno nero. Quest’anno solo 5 podi tutti con Leclerc, zero Hamilton.

Volley femminile da urlo

Il fascino delle ragazze di Velasco (campionesse del mondo) sta avendo un effetto magico nei palasport. Sabato a Trieste la Super Coppa Conegliano-Milano (17.30). Domenica quarta giornata di campionato con la sorprendente capolista Novara a Bergamo. In settimana hanno colpito nel segno Scandicci, Conegliano, Milano (25 punti Paola Egonu), Perugia, Busto Arsizio, Firenze.

Basket, turno da brividi

Sabato sera il Venezia ospita Trieste. Domenica le altre 7 partite. Sotto i riflettori la trasferta di Milano a Sassari, la trasferta di Tortona a Trento e Trapani che sale a Cantù. Infine la Virtus Bologna, capolista, chiude lunedì ospitando Cremona .

Sinner-Alcaraz in finale a Riad

Sabato, alle 20, l’attesa finale del torneo-esibizione della “Six Kings Slam Cup” di Riad (Arabia Saudita). Duello stellare: Sinner contro Alcaraz. È il loro 16esimo confronto diretto. Gli ultimi 6 sono state altrettante finali. Tutte le partite di tennis saranno trasmesse in esclusiva su Netflix.