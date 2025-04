Weekend di sport stellare con il ritorno in Europa della MotoGP, il grande ciclismo nelle Ardenne , il tennis mondiale a Madrid, i giochi scudetto della serie A. Un poker di indubbia seduzione sportiva, calamita di milioni di appassionati.

MOTOGP, DUCATI CONTRO TUTTI

Domenica alle ore 14 si corre il GP di Spagna a Jerez de la Frontera, quinto dei 22 Gp stagionali. Ducati contro tutti, Bagnaia all’assalto dei fratelli Marquez. Il duello Marc Marquez e Pecco nella pista dove, negli ultimi 3 anni, il mito spagnolo ha raccolto molto con velocità, mestiere, talento. Dopo 4 turni il Motomondiale , al netto della Sprint di sabato pomeriggio, vede al comando Marc Marquez (123 punti) seguito dal fratello Alex (106) e da tre italiani: Bagnaia (97), Morbidelli (78), Di Giannantonio (48). Dopo la Spagna il Circus si trasferirà in Francia a Le Mans (11 maggio).

CICLISMO, SPORT NELLE ARDENNE

Tutti contro Pogacar nella Liegi-Bastogne-Liegi (254,5 km tra boschi e colline) la Classica Monumento più antica che chiude il trittico delle Ardenne. L’iridato sloveno è in gran forma come ha dimostrato mercoledì alla Freccia Vallone volando sul tremendo Muro di Huy. Pogacar è a caccia della vittoria n. 95 in carriera. Tadej ha già vinto 2 Liegi (2021-2024) ed è caccia al tris.

TENNIS MONDIALE A MADRID

E’ il secondo appuntamento ATP Masters 1000. Il torneo finirà il 4 maggio sui campi in terra battuta della Caja Magica. In palio il primo Big Title di maggio, il mese che culminerà con l’Open di Francia al Roland Garros. L’Italtennis è presente con i migliori azzurri.

Il più giovane, Federico Cina’, 18 anni e 373 al mondo, ha superato il primo turno come già aveva fatto poche settimane fa a Miami. Alcaraz giovedì ha dato forfait (infortunio); e Sinner fa un altro record da numero uno: resta in cima al mondo con 9930 punti davanti a Zverev 8.085) e Alcaraz (8.050).

GIOCHI DI SCUDETTO IN SERIE A DI SPORT CALCIO

La serieA torna alla “normalità” dopo le gare settimanali che hanno modificato la classifica,vista la sconfitta della Juve a Parma e la vittoria della Roma sul Verona. Ma soprattutto pesa la sconfitta dell’Inter a Bologna; la squadra di Inzaghi è stata sconfitta pure nel derby di Coppa Italia col Milan (3-0). Addio triplete. Un crollo che apre le speranze scudetto al Napoli. La giornata n. 34, aperta venerdì con Atalanta-Lecce, domenica 27 propone 6 partite e il match clou Inter-Roma. Lunedì sera chiude Genoa-Milan.