Weekend sportivo ad alta intensità in Serie A dopo il turno infrasettimanale, la Coppa del Mondo di sci alpino in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina (6-22 febbraio), i big match del volley, il caos calmo del basket scosso dal caso Trapani (altri 7 punti di penalizzazione, totale 15). E non è finita. C’è infatti il debutto stagionale di Sinner a Seul in una esibizione con Alcaraz, prova generale per gli Australian Open (al via il 19 gennaio), primo Slam dell’anno; un evento in cui sono coinvolti 99 dei primi 100 giocatori del mondo. Nel dettaglio.

Domenica il big match Inter-Napoli

Luci a San Siro: domenica sera (20.45) c’è la partitissima. La capolista Inter (42) contro il Napoli inseguitore (38). Il Milan (1-1 col Genoa) è secondo (39). I nerazzurri hanno allungato mercoledì vincendo agevolmente a Parma (0-2), il Napoli ha invece frenato al Maradona (2-2 col Verona) trovando il pari in rimonta al 37’ della ripresa. Azzurri irriconoscibili. Ma a Milano si vedrà un Napoli “con voglia e determinazione”. Parola di Conte.

Coppa del Mondo con vista Olimpiadi

Uomini in Svizzera, donne in Austria. Ad Adelboden sabato e domenica gareggeranno gli specialisti di slalom e gigante. Beniamino di casa il fenomenale Marco Odermatt che guida la classifica assoluta con 855 punti e guida pure la discesa (280) e il SuperG (275). A Zauchensee, distretto salisburghese, va in scena una quattro giorni da brividi (discesa e SuperG). Occhi puntati sulla regina Mikaela Shiffrin (prima assoluta con 823 punti), quinta Sofia Goggia (428). Meteo permettendo vedremo in pista anche altre azzurre (Laura Pirovano, Nicol Delago, Roberta Melesi, Elena Curtoni , Sara Thaler, Viccky Bernardi, Asja Zenere).

Basket, chiude il girone di andata

Giornata n.15, si definisce la griglia della Final Eight di Coppa Italia 2026. Turno spalmato in tre giorni, da sabato a lunedì. Virtus Bologna già matematicamente campione d’inverno (24 punti), pass in tasca per Brescia, Milano, Venezia, Tortona. Ben sette squadre a quota 12 punti: Trapani, Varese, Napoli, Cremona, Trento, Sassari, Trieste. Bagarre per gli ultimi tre posti.

Volley, palasport roventi

Pallavolo maschile: si comincia sabato e si termina domenica con il “derby dell’Adige”, Itas Trentino-Verona e il big match Perugia-Modena. Pallavolo femminile: Sesta giornata del girone di ritorno a poco più di un mese e mezzo dalla conclusione della regular season. Match di rilievo domenica 11 a Chieri: arriva la capolista Conegliano mentre la vice Scandicci è ospite della Eurotek Laica Uyba di Busto Arsizio e la Numia Milano di Paola Egonu ospita Perugia.

Sinner-Alcaraz primo duello stagionale sabato a Seul

Jannik e Carlitos sabato (ore 8 italiane) si affrontano in una esibizione a Seul, nel freddo della sud Corea. Match alla “Inspire Arena” da 15.000 posti, con prezzi che arrivano anche a 3.000 euro per vedere da bordo campo le imprese dei due fenomeni. Match che vale come prova generale in vista degli Australian Open. Jannik vuole ripetere l’anno d’oro 2025 in cui ha sempre raggiunto la finale in tutte le prove dello Slam.