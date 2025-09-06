Weekend sportivo ad alta intensità. Due eventi su tutti: Formula uno a Monza e super tennis a New York. Due manifestazioni in Mondovisione. E poi i Mondiali del volley femminile a Bangkok, la MotoGP di Catalogna, l’Europeo di basket in Lettonia. Senza dimenticare la Vuelta di Spagna alle soglie della terza settimana; il terzo grande giro ciclistico sempre ricco di emozioni e sorprese. Ma vediamo.

Monza, passione per la Rossa

Domenica alle 15 si corre il Gp d’Italia sul circuito iconico di Monza, il tempio della velocità a livello mondiale. Gara attesa soprattutto dal “popolo rosso” che chiede ai piloti Ferrari la magia che vale (quasi) una stagione. Certo, Monza è l’ultima chiamata per le Rosse di Maranello: sabato le prove libere, domenica la gara (la 16esima su 24 del Mondiale). Tema: caccia alle McLaren di Piastri e Norris su un tracciato di 5,793 km (53 giri). Nella circostanza la Ferrari celebra i 50 anni dal primo Mondiale conquistato nel 1975 da Niki Lauda proprio a Monza.

Sinner-Alcaraz, duello finale a New York

Sul cemento all’aperto di Flushing Meadows, si disputa il match conclusivo del quarto e ultimo Slam della stagione. Domenica 7 cala il sipario sull’edizione n.145 che ha registrato un montepremi record: 90.000.000 dollari. E fior di partite con Sinner, Alcaraz, Djokovic, Musetti. Finale annunciata: Jannik contro Carlitos. In semifinale Sinner ha battuto Auger-Aliassime in 4 set ; Alcaraz ha eliminato Djokovic in 3 set.

Italia-Brasile, volley mondiale

Sabato alle 14.30 le azzurre del Ct Velasco affronteranno il Brasile in una semifinale mondiale in Thailandia che si preannuncia al cardiopalma. Le ragazze di Ze Roberto hanno già fermato l’Italia tre anni fa in Olanda e vogliono ripetersi e fermare la striscia tricolore che dura da 34 partite. Domenica la finale (14.30).

MotoGp di Catalogna

Sabato la Sprint, domenica il GP Catalogna. La Ducati a caccia del settimo titolo costruttori. I fratelli Marquez ancora protagonisti. Bagnaia in crisi, ultima chiamata.

Italbasket, Europeo da sogni

L’Italia del ct Pozzecco è agli ottavi di finale conquistati con il secondo posto nel girone. Giovedì ha strapazzato Cipro 89-54 (13 punti Fontecchio e Spagnolo, Diouf 12), domenica (17.30) se la vedrà a Riga (Lettonia) con la Slovenia trascinata da Luka Doncic, il campione dei mitici Lakers, il club leggendario di Los Angeles. Gli azzurri sono approdati agli ottavi vincendo 4 partite su 5 nel proprio girone. Hanno perso solo con la Grecia (75-66) poi hanno infilato 4 successi con Georgia, Spagna, Bosnia e Cipro. C’è una rinnovata fiducia per la seconda fase del torneo continentale.