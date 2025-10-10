Weekend sportivo ricco di eventi delicati e seducenti. Un weekend che fa dimenticare (forse) due episodi che hanno macchiato lo sport e i suoi valori: lo stop di tre mesi alle nuotatrici Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, sospese dalla Federazione in seguito agli strascichi del tentato furto in aeroporto a Singapore. Salteranno gli Europei in vasca corta. E poi la storia di Jacobs spiato da Giacomo Tortu che è stato squalificato e inibito per tre anni dal tribunale della Federazione Italiana di Atletica per aver hackerato i controlli antidoping del velocista azzurro. Va detto che il fratello Filippo, oro olimpionico con Marcell, è estraneo ai fatti. Ma vediamo gli eventi del weekend.

La Nazionale di Gattuso in Estonia

Sabato alle 20.45 la Nazionale di Calcio giocherà a Tallinn (Estonia) una partita delicata in vista delle qualificazioni mondiali. Poi martedì sera sarà a Udine contro Israele. Formazione azzurra con due soli dubbi al centrocampo. In Estonia la nazionale gioca la prima partita chiave. Vietato sbagliare.

Lombardia, ultima classica Monumento

Sabato si corre l’ultimo Monumento della stagione ciclistica. Tappa da Como a Bergamo con 4.400 metri di dislivello e 7 asperità da brividi. Tappa dura di 241 km. Occhi puntati su Pogacar, a caccia del quinto successo consecutivo, e lo sfidante Evenepoel. Il team Israel non sarà in gara. Forfait di Giulio Ciccone.

Basket: Olimpia e Virtus sotto i riflettori

Sabato è già campionato per Milano e Bologna. L’Olimpia sarà impegnata nel derby a Varese alle 18.15; una classica tra due delle tre società più titolate del basket italiano (41 scudetti in tutto). La Virtus Bologna giocherà a Udine. Entrambe le formazioni in campo dopo neanche 48 ore dai match sfortunati di Eurolega.

Tennis in Cina con sorprese

Jannik Sinner si è ritirato a Shanghai per infortunio, il doppio Jasmine Paolini e Sara Errani si sono ritirate dal torneo di Wuhan; le azzurre vincitrici di 4 tornei nel 2025, sono comunque prime nel Race e già qualificate per le Finals di Riad. Jannik mercoledì ripartirà dalla esibizione a Riad.

Volley femminile sotto i riflettori

Seconda di campionato al via sabato sera con il match Scandicci-Perugia. Domenica big match a Conegliano; Chieri che ospiterà il Milano di Paola Egonu e Anna Danesi.