Weekend sportivo ad alta intensità. Riprende la serie A col botto del derby d’Italia (Juventus-Inter), MotoGP a Misano, i Mondiali di atletica a Tokyo e quelli di volley maschile nelle Filippine e il gran finale a Madrid della Vuelta di Spagna dopo 21 tappe condizionate nell’ultima settimana dai manifestanti pro Palestina. Dunque un weekend di altissima qualità. Spettacolo garantito. Vediamo.

Juventus-Inter, derby d’Italia

Si gioca sabato alle 18. E’ la gara più giocata (184 match dal 1929) e con più scudetti (56): 36 i bianconeri, 20 gli interisti. Nel nuovo millennio i due club hanno imperato. Un duopolio spezzato solo da tre squadre. Una rivalità feroce, urticante, ideologica. Novità assoluta, storica: debutta la Refcam, una microcamera ad alta risoluzione del peso di 6 grammi, che sarà montata alla base dell’archetto del microfono dell’arbitro. Tudor confida su David, Chivu sulla ThuLa. La terza giornata di serie A si concluderà lunedì sera con Como-Genoa (20.45).

MotoGP a Misano, match poin Marc Marquez

Tutto pronto in Romagna per il Motomondiale sul circuito Marco Simoncelli: sabato la Sprint, domenica il “Gp San Marino e della Riviera di Rimini”. Marc Marquez potrebbe conquistare il primo match point e poi chiudere con il titolo iridato fra due settimane in Giappone.

Gli azzurri dell’atletica ai Mondiali di Tokyo

Sabato il via alle gare. Nove giorni di show. Tre azzurri da podio: Andy Diaz nel triplo, Larissa Iapichino nel lungo e Mattia Furlani sempre nel lungo. I Mondiali scatteranno all’una di notte (ora italiana) con la 35 km. di marcia. Al via anche l’olimpionica Antonella Palmisano, oro a Tokyo. Promettono grandi cose Leo Fabbri (peso) e Nadia Battocletti (10.000 femminili).

Gli azzurri del volley ai Mondiali nelle Filippine

Tocca ora agli uomini mettersi alla prova nelle Filippine dei mondiali di Volley maschile (12-28 settembre). Al torneo partecipano 32 squadre nazionali. L’Italia di Fefè de Giorgi debutta nel girone F con l’Algeria ( domenica 14 ore 15,30); seguiranno gli incontri col Belgio (16) e Ucraina (18). In diretta Rai tutte le partite dell’Italia. Ottavi di finale nel mirino.

Vuelta, gran finale a Madrid

Domenica si conclude la Vuelta di Spagna a Madrid, edizione n. 80. In tutto 21 tappe cominciate il 23 agosto con partenza, per la prima volta in Italia, da Torino. In totale 3.163,8 km. L’Italia ha vinto due tappe (Pellizzari e Top Ganna).