Wimbledon, fenomeno Alcaraz. Nella finale di Wimbledon ha sconfitto “sua maestà“ Djokovic in 3 set: 6-2,6-2, 7-6. Lo spagnolo, 21 anni, ha dominato la finale per il secondo anno di fila bissando il titolo del 2023.

È il suo quarto Slam della carriera, il secondo consecutivo a Londra. Pratica sbrigata in 2h30’ di gioco. Nole ha così rinviato l’ottavo trionfo sui prati inglesi. Il serbo ha reso omaggio ad Alcaraz dicendo che “ Carlos ha meritato di vincere questo torneo”.

La principessa Kate Middleton ha assistito alla finale di Wimbledon con la figlia Charlotte e la sorella Pippa e lo ha premiato. Carlos Alcaraz ha fatto meno ace di Djokovic (5 a 8) e compiuto 6 doppi falli contro 4 del serbo, ma ha avuto una percentuale impressionante di punti vinti sul primo servizio (84%).

Con 2 titoli a Wimbledon prima dei 22 anni, Alcaraz eguaglia Borg e rimane dietro solo a Boris Becker il quale ha vinto i suoi 3 Wimbledon tutti prima di compiere 22 anni.

A WIMBLEDON SFIDA REGALE E GENERAZIONALE

È stata una partita di gradi emozioni, di campioni da cineteca. È il caso di ricordare alcune cose. E partiamo dall’eterno serbo che, a 37 anni suonati e con un ginocchio (menisco) recuperato a tempo di record, ha raggiunto la finale nel tempio del tennis per la decima volta; in precedenza ne aveva vinti 7.

Obiettivo di questa edizione londinese: l’ottavo titolo. Ovvero il 24esimo Slam, tanto per eguagliare Federer. E riscattare la bruciante sconfitta del 2023 ad opera proprio dello spagnolo. Non c’è riuscito. Un duello epico quello dell’anno scorso di 4h40’ da cui uscì Alcaraz come successore designato del fenomeno serbo. Successione ribadita. In tre set.

Alcaraz quest’anno ha raggiunto la finale piegando in semifinale Daniil Medvedev in quattro parziali, il russo che aveva eliminato Sinner. Il murciano, 21 anni, allenato da Carlos Ferrero, è un predestinato alla leggenda: ha già vinto 15 tornei. È il più giovane di sempre ad aver conquistato 4 Slam su 3 superfici diverse. È stata anche una sfida generazionale tra un fenomeno all’alba e un fenomeno al tramonto che leggenda lo è già; ha vinto il suo primo torneo nel 2006 (Amersfoort, Paesi Bassi).

I CINQUE PRECEDENTI

Alcaraz e Djokovic si erano già incontrati 5 volte, mai però nel 2024. Il serbo si è presentato a questo ultimo appuntamento di Wimbledon con un punteggio di 3 match vinti a 2. Djokovic voleva centrare anche questa finale e per disputarla si è preso rischi con il recupero dell’infortunio che per altri tornei non avrebbe sicuramente fatto. Ma Wimbledon è casa sua. Gli è andata male.