Buona la prima di Sinner a Wimbledon. Ha vinto il derby azzurro con il pesarese Luca Nardi, n. 67 del ranking. Partita archiviata in 3 set con un punteggio inequivocabile: 6-4, 6-3, 6-0. Jannik non ha sbagliato l’esordio e ha fatto suo il il 15esimo derby azzurro della carriera.

Il n. 1 del mondo ha superato sul Campo1 il connazionale Nardi in 1h48’ di gioco. Un match dominato soprattutto da metà del secondo set grazie alla prima di servizio. Al secondo turno affronterà l’australiano Vukic.

L’altoatesino non poteva festeggiare meglio le sue 56 settimane consecutive al vertice della classifica mondiale raggiunte proprio lunedì; una striscia iniziata il 10 giugno 2024. Ha eguagliato Nadal. A fine match ha espresso tutta la sua felicità.

Primo set equilibrato

Combattuto. A lungo in equilibrio. Dopo 40’ è 4-4. Poi Sinner apre il gas, alza il ritmo conquista agevolmente due set point e chiude 6-4 in 46’. Il derby azzurro mantiene i pronostici della vigilia: nonostante qualche errore Jannik conferma tutto il suo notevole potenziale. Col servizio e la volée fa la differenza.

Secondo set limpido

L’altoatesino si presenta con un parziale di 20-5, va sul 3-0; Nardi reagisce e guadagna il 3-1. Ma col servizio allunga, commette un doppio fallo, e fissa il 4-1 dopo un’ora e sei minuti complessivi.

Nardi trova il terzo ace e ai vantaggi e col servizio accorcia:4-2. Sinner replica prontamente, tiene il servizio, piazza bordate da fondo campo e va comodamente sul 5-2. Ma Nardi non molla, impegna Jannik con un ottavo game bello e anche un po’ fortunato e accorcia: 5-3. Sinner replica come sa fare e vince anche il secondo set con un 6-3 inequivocabile.

Terzo set una passeggiata

Inizia alle 15.35 (ora italiana) con un primo game per entrambi di alto livello ma è Sinner a vincerlo. Poi va al servizio, infila l’ennesimo ace e consolida il vantaggio: 2-0. Nardi vacilla, commette il suo quinto doppio fallo e subisce il 3-0.

Segue il 4-0, Jannik trova soluzioni geniali, inventa smorzate e Nardi va in tilt: 5-0. Sinner va al servizio, guadagna tre match point; gli basta il primo e chiude la pratica in totale scioltezza: 6-0 in 23 minuti.

Match archiviato in un’ora e 48 minuti. Sinner affronterà giovedì al secondo turno l’australiano Aleksandar Vukic, n. 93 del ranking, che al debutto ha sconfitto il tennista di Taiwan, il 23enne Tsen in quattro set.