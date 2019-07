ROMA – Ezio Nereo Greggio e Albano Carmelo Carrisi potranno esercitare il loro diritto al voto per le prossime elezioni amministrative indette in Albania (sebbene rifiutate dall’opposizione in un clima tutt’altro che sereno) rispettivamente nel seggio della scuola Lushnje nel centro di Tirana il primo, nel seggio della scuola Ataturk a Valona il secondo.

Che poi non sarebbero altri che i famosi Ezio Greggio di Striscia la Notizia e l’Al Bano nazionale: entrambi insigniti della cittadinanza albanese ad honorem tramite decreto presidenziale, onorificenza che garantisce, magari a loro insaputa, anche il diritto ad esercitare il voto.

Compito non facile vista la congiuntura politica attuale. Il governo socialista in carica Edi Rama, accusato di legami con la criminalità organizzata e di aver truccato le elezioni politiche, ha indetto le elezioni per rinnovare 61 consigli comunali. Il presidente della Repubblica ha dapprima annullato l’appuntamento e poilo ha differito a ottobre, mentre l’opposizione minaccia il boicottaggio sistematico del voto. (fonte Corriere.it)