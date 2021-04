Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi martedì 27 aprile: il ritorno di Ida Platano

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi martedì 27 aprile. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va infatti in onda il consueto dating show condotto da Maria De Filippi, in tv nel primo pomeriggio su Canale Cinque. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà il tanto atteso ritorno di Ida Platano del trono over.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 27 aprile

Stando alle anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà spazio al trono over con il ritorno di Ida Platano. Cosa avrà da dire? Racconterà dei nuovi pretendenti dicendo di essere uscita con qualcuno e di aver avuto frequentazioni degne da poter essere raccontate? C’è grande attesa tra i fan perché Ida Platano è tra i personaggi più amati del programma di Maria De Filippi.

Poi spazio anche al tronista Massimiliano Mollicone che si è lasciato travolgere dalle emozioni che gli stanno regalando Eugenia, Vanessa e Federica. Tre ragazze molto diverse l’una dall’altra, ma che sono riuscite comunque a conquistare le attenzioni di Massimiliano che non ha ancora le idee chiare su chi potrebbe essere la sua scelta. Con Vanessa ed Eugenia c’è già stato il bacio. Qui cosa è successo nella scorsa puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di martedì 27 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.