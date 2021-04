Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi lunedì 19 aprile: nuove dame e cavalieri, ecco chi sono

Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi lunedì 19 aprile. Sarà una puntata particolare, contrassegnata dall’arrivo di nuove dame e nuovi cavalieri. Andiamo a vedere chi sono. Ma continueremo a seguire il percorso di Giacomo e di Samantha Curcio.

Anticipazioni Uomini e Donne 19 aprile: nuove dame e nuovi cavalieri

Ecco le nuove dame e i nuovi cavalieri.

Ida Platano, che partecipa a Uomini e Donne non per la prima volta.

che partecipa a Uomini e Donne non per la prima volta. Aldo Farelli , pensionato di 69 anni di Torre del Greco.

, pensionato di 69 anni di Torre del Greco. Amodio Ciurci, salernitano di 56 anni, gestisce una fabbrica di fuochi d’artificio.

salernitano di 56 anni, gestisce una fabbrica di fuochi d’artificio. Alessio Fontana, 54 anni, divorziato della provincia di Cagliari.

54 anni, divorziato della provincia di Cagliari. Chiara Ingrosso , 36 anni, è una mamma single.

, 36 anni, è una mamma single. Cristiana Piri , 40 anni, di Cesenatico, insegnante di fitness separata con figli.

, 40 anni, di Cesenatico, insegnante di fitness separata con figli. Francesca Babini , 47 anni, single di Ravenna, attualmente fa la hair stylist.

, 47 anni, single di Ravenna, attualmente fa la hair stylist. Andrea Corrà, 53 anni, funzionario comunale della provincia di Bolzano.

53 anni, funzionario comunale della provincia di Bolzano. Sara Zilli, 60 anni, di Livorno, ha alle spalle un matrimonio e due figli.

60 anni, di Livorno, ha alle spalle un matrimonio e due figli. Domenico Catalano, 64 anni di Alessandria, è rimasto vedovo ed è in pensione.

Uomini e Donne: Giacomo e Samantha Curcio

Tra le vicende in corso, ci sono quella di Giacomo e quella di Samantha Curcio.

Giacomo sta frequentando due dame, Martina e Carolina. Ma all’orizzonte c’è una terza corteggiatrice. Una persona che farà nascere incomprensioni e battibecchi.

Samantha Curcio è invece la tronista curvy (definizione data da se stessa), corteggiata da Alessio e da Bohdan. Ed è proprio quest’ultimo a sembrare in pole position nelle ultime settimane. Ma in questa trasmissione il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di lunedì 19 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.