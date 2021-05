Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi mercoledì 26 maggio: Elisabetta e Marco

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, mercoledì 26 maggio. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in onda il dating show condotto da Maria De Filippi che si sta avviando al finale di stagione. Vediamo cosa dicono le anticipazioni, con protagonisti Elisabetta e Marco.

Anticipazioni Uomini e Donne mercoledì 26 maggio

Secondo quanto riportato dalla anticipazioni, oggi in studio ci dovrebbero essere Elisabetta e Marco. Elisabetta Simone infatti, dopo aver accettato di conoscere Gabriele, ha fatto un passo indietro ammettendo di non essere interessata. Tuttavia, dopo l’addio a Luca Cenerelli che non è riuscito ad innamorarsi, ha deciso di darsi una possibilità con Marco, nuovo cavaliere del parterre. Tra i due c’è stato già un appuntamento e la frequentazione è andata avanti. Ma forse ci sarà un colpo di scena.

Il trono classico invece si è concluso nella puntata di lunedì con Giacomo Czerny che ha scelto Martina Grado. Dopo aver chiuso la storia d’amore con Riccardo Guarnieri Ida Platano ha invece rifiutato il corteggiamento di alcuni cavalieri. Aveva accettato di uscire con Gabriele, giunto nel programma per conoscere Elisabetta. Dopo la decisione della dama di chiudere la frequentazione, Gabriele è rimasto in trasmissione uscendo con Ida.

Uomini e Donne, dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand.

Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.