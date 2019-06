ROMA – Lasse Matberg e Sara Di Vaira si sarebbero innamorati dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle. I vincitori dell’edizione 2019 del programma condotto da Milly Carlucci sarebbero molto vicini, almeno stando ad alcuni indizi apparsi sui social. Uno tra questi sarebbe la presenza assidua della ballerina al capezzale del tenente della marina norvegese, subito dopo l’operazione al tendine.

Dopo che le voci hanno cominciato a girare, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza. Intervistata da Eleonora Daniele a Storie Italiane, Sara Di Vaira ha affermato: “Lui non è fidanzato, io neanche, ma non può nascere nulla. Mi ha conquistato, ma non in quel senso. Non sono mai stata così luminosa e energica come che in questa edizione”. Sara Di Vaira avrebbe quindi smentito la liason parlando solo di grande sintonia tra i due.

Sara, sempre a Storie Italiane ha aggiunto una frase che lascia aperto uno spiraglio: “Dopo l’operazione Io e mia figlia siamo state con lui tutto il tempo. Lo saluterò solo quando lo vedrò salire sull’aereo”.

Fonte: Storie Italiane, Leggo