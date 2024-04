Sigfrido Ranucci è tra gli attesi ospiti della puntata di oggi 24 aprile 2024 de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Conduttore e giornalista a capo di inchieste anche molto importanti, Ranucci dal 2017 è alla guida di Report e ha alle spalle una carriera di tutto rispetto. Scopriamo qualcosa in più su Sigfrido Ranucci, dalla sua età alla sua carriera passando per la sua vita privata.

Sigfrido Ranucci età e biografia

Nato a Roma il 24 agosto 1961, Sigfrido Ranucci ha 62 anni. Ha dimostrato fin da giovane una spiccata inclinazione verso il giornalismo e l’informazione. Dopo essersi laureato in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo presso la redazione di Paese Sera.

Negli anni ’90, Ranucci è approdato alla Rai, dove ha lavorato come inviato per il TG3, occupandosi principalmente di cronaca, attualità e sport. E’ stato anche inviato nei Balcani nel 1999 e a New York nel 2001, dove ha coperto gli attentati dell’11 settembre.

La sua carriera è stata contrassegnata da numerose inchieste di rilievo, tra cui quelle sul traffico illecito di rifiuti e sull’uso del fosforo bianco da parte dell’esercito americano durante i combattimenti a Falluja, in Iraq. Nel 2006, è diventato coautore del programma “Report” insieme a Milena Gabanelli, con cui ha anche pubblicato il libro “Ecofollie” nel 2009.

Nel 2017, Sigfrido Ranucci è diventato il conduttore principale di “Report”, programma di inchieste di grande successo trasmesso su Rai 3. Grazie alla sua competenza e alla sua determinazione, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, consolidando così la sua reputazione nel mondo del giornalismo investigativo.

Vita privata

Nella sua vita privata, Sigfrido Ranucci è sposato con Marina, incontrata quando entrambi erano giovani e con cui si è La coppia ha tre figli: Giordano, Michela ed Emanuele. Giordano è laureato in Lettere ed è un insegnante, Michela è specializzata in neuropsicomotricità dell’età evolutiva, mentre Emanuele sta studiando Giurisprudenza.