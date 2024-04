Chi è Michela De Rossi: età, biografia, carriera, vita privata

Michela De Rossi è tra le ospiti della puntata odierna de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. L’attrice, giovane talento del panorama cinematografico italiano, è la protagonista di “Briganti”, la nuova serie tv firmata da Grams in onda su Netflix, e in studio racconterà qualcosa in più sul suo percorso artistico. Michela De Rossi, infatti, in cinque anni ha spaziato dal film d’esordio dei D’Innocenzo al sequel dei Sopranos, dai Topi di Albanese a una serie queer australiana. Scopriamo qualcosa in più sulla sua biografia, la sua carriera e alcune curiosità.

Michela De Rossi età e biografia

Michela De Rossi è nata il 25 gennaio 1993 a Roma, e ha 30 anni. Fin dall’infanzia, ha manifestato una grande passione per la danza e la recitazione. A soli 9 anni, ha iniziato a frequentare il Centro di danza Balletto di Roma, dove ha coltivato le sue abilità artistiche. Successivamente, si è diplomata nel 2015 presso l’Accademia Internazionale d’arte drammatica Teatro Quirino, consolidando così la sua formazione nel campo della recitazione.

Carriera

Il debutto di Michela De Rossi sul palcoscenico risale al 2012, quando ha iniziato a recitare in spettacoli teatrali come “Le mille e una notte”, “Adone” e “Così fan tutte”. Nel corso degli anni, ha continuato a coltivare la sua passione per il teatro, lavorando su una varietà di produzioni.

Nel 2017, ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo, apparendo in alcuni episodi delle serie televisive “Squadra mobile” e “Rosy Abate”. Da allora, la sua carriera è decollata, portandola a recitare in diversi film e serie televisive di successo.

Tra i suoi ruoli più celebri, ricordiamo la partecipazione al film televisivo “A testa alta – Libero Grassi” nel 2018 e il ruolo principale nella serie Rai “I topi” nello stesso anno. Nel 2021, ha preso parte al film statunitense “I molti santi del New Jersey”, ottenendo una visibilità internazionale grazie al suo coinvolgimento in questa produzione.

Vita privata

Rispetto alla sua vita privata, Michela De Rossi è estremamente riservata e tiene la sua sfera personale lontana dai riflettori. Non sono noti dettagli sulla sua vita sentimentale o sulla sua famiglia, poiché l’attrice preferisce mantenere questi aspetti della sua vita al di fuori dall’attenzione mediatica.

Curiosità

Michela De Rossi ha compiuto il suo primo viaggio negli Stati Uniti per partecipare ai provini del film “The Many Saints of Newark”. Oltre alla recitazione, Michela De Rossi ha studiato danza, scherma e canto. Uno dei tratti distintivi di Michela De Rossi è il piccolo neo che ha sul mento, diventato un elemento caratteristico del suo aspetto.