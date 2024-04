Barbara Foria chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, Instagram, vita privata, biografia e carriera

Disinvolta, talentuosa ed estremamente simpatica, la comica e attrice Barbara Foria è molto apprezzata dal pubblico italiano. Nel corso della sua carriera ha preso parte a diversi programmi televisivi, da Colorado a Quelli che il calcio, da Tintoria Show a La vita in diretta, solo per citarne alcuni. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della comica.

Dove e quando è nata, età, biografia di Barbara Foria

Barbara Foria è nata a Napoli il 28 luglio del 1975. Ha 48 anni. Prima di ragiungere il successo come comica e attrice, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Decide poi di rinunciare alle aule di tribunale per seguire il proprio sogno, ovvero quello di diventare una comica professionista.

Marito, figli, Instagram e vita privata

A quanto pare l’attrice al momento sembra essere single. Non ha figli. Nel corso di un’intervista per Vanity Fair, ha rivelato di aver vissuto una storia d’amore importante, in cui non è mancata l’idea di avere dei figli. Nel corso di un’altra intervista, invece, ha parlato del proprio carattere, in netto contrasto con quello che mostra sul palco: “Mi fa sorridere e spesso mi imbarazza essere riconosciuta. Anche se è difficile da credere, sono timida”. Il suo profilo Instagram conta oltre 90mila follower: barbaraforia.

La carriera di Barbara Foria

Il successo per l’attrice arriva nel 2010 grazie al programma Palco e retropalco in onda su Rai tre. Qui, nel suo primo One Woman Show, porta in scena Meglio un uomo oggi che un marito domani. Nella stagione televisiva 2012 Barbara Foria approda su Italia 1 ed entra nel cast di Colorado. La sua partecipazione al programma viene confermata nelle stagioni seguenti.

A gennaio 2013 entra nel mondo del calcio al fianco di Simona Ventura, in qualità di intervistatrice ed inviata, nel programma Cielo che gol! sul canale Cielo di Sky. Nel 2020 è nel cast del programma di intrattenimento di Italia1 Enjoy e in quello fisso della nuova edizione di Quelli Che il Calcio dove interpreta svariati personaggi.

