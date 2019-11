ROMA – Andrea Damante e Andrea Iannone? C’entrano poco, o nulla: secondo le ultime indiscrezioni di stampa, dietro alla lite in atto tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis si celerebbe una mera questione di soldi.

Tutto era nato da un pettegolezzo, svelato dal settimanale Chi, secondo il quale la showgirl argentina avrebbe avuto una storiella clandestina con Andrea Damante, quando lui stava con Giulia e Belen con Andrea Iannone, attuale fidanzato della De Lellis.

E’ arrivato poi un post a dir poco ambiguo da parte della influencer che su Instagram afferma: “Devo stare zitta. Se parlo rovino famiglie”. Inevitabile pensare a Belen e a Stefano De Martino, recentemente tornati insieme dopo una lunga separazione. Ma al di là delle gelosie e i presunti tradimenti, sembra che l’astio tra le due abbia origini economiche.

Ne ha parlato Very Inutil People: “La fonte è un’amica di uno stretto collaboratore di una delle due. Damante e Iannone non c’entrano niente. C’entrano gli affari ma non posso dire quali di preciso. Giulia ha parlato di rovinare le famiglie, ma non c’entra nulla De Martino. La frase sul rovinare famiglie era dettata dal nervoso per altre cose”.

Nei giorni scorsi, tra l’altro, la De Lellis si era sfogata sempre su Instagram accusando indistintamente chi proverebbe a imitarla ma senza successo. Per molti si riferiva proprio a Belen che di recente sta spopolando sui social con i suoi tutorial per il make-up. Le due sarebbero poi in competizione anche per Giuseppe Di Cecca, storico collaboratore e amico di Belen, scelto come stylist dalla De Lellis.

Fonte: Very Inutil People, Instagram