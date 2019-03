ROMA – Dilemma per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il ritorno di fiamma col papà di Santiago è innegabile, ma la showgirl argentina continua ad andarci piano e per ora la storia resta indefinita. “Non so nemmeno se sono sposata, divorziata o fidanzata, non si capisce”, ha detto Belen al settimanale Chi.

La showgirl si prepara all’avventura alla conduzione di Colorado su Italia 1 al fianco di Paolo Ruffini, proprio mentre Stefano De Martino inizia la sua avventura a Made in Sud. Intervistata da Chi, la showgirl ha dichiarato: “Ho sempre creduto nella bravura di Stefano, ho sempre saputo che aveva i tempi televisivi giusti. È un ragazzo che studia, si prepara e conduce a memoria”.

Poi parlando della loro neo relazione, ha spiegato: “In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce”. L’unica cosa che conta, però è il suo stato d’animo e su questo Belen non ha dubbi: “Sono felicissima”. (Chi)