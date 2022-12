Bruno Barbieri chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, Masterchef, biografia e carriera. Lo chef Bruno Barbieri è uno dei giudici della nuova stagione di Masterchef Italia. La dodicesima edizione del talent è in onda su Sky dal 15 dicembre, ogni giovedì sera dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, biografia di Bruno Barbieri

Bruno Barbieri è nato il 12 gennaio del 1962 a Medicina, in provincia di Bologna. Ha 60 anni. La passione per la cucina gli viene trasmessa dalla nonna, mentre quella per la moda dalla madre Ornella. Barbieri si diploma alla scuola alberghiera di Bologna. Nel 1979 inizia a lavorare come secondo cuoco sulle navi da crociera. Torna poi in Italia per lavorare in piccoli locali della riviera romagnola in qualità di chef di partita. Dopo diversi corsi, arriva alla Locanda Solarola di Castel Guelfo.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di Bruno Barbieri

Lo chef Barbieri è da sempre molto riservato riguardo alla sua vita privata. Sappiamo che non si è mai sposato. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, Barbieri ha rivelato: “Rapporti omosessuali non ne ho mai avuti, ma è capitato che fossimo in tre o quattro e ci fossero anche uomini. Comunque, con Cracco non scapperei mai. Magari con Bastianich”. Riguardo alla sua vita privata, lo chef non ha nascosto il difficile rapporto che ha avuto con suo padre, con il quale ha riallacciato i rapporti solo in età adulta. Seguitissimo sui social, Barbieri sul suo profilo Instagram conta più di 1 milione di follower: brunobarbieri_chef.

La carriera di Bruno Barbieri

Nel corso della sua carriera, lo chef Barbieri è stato insignito di 7 stelle Michelin.

Sotto la guida dello chef Igles Corelli, Barbieri inizia a lavorare al ristorante Il Trigabolo di Argenta, dove ha l’opportunità di cucinare per Andy Warhol. Successivamente apre il ristorante Arquade nell’Hotel Villa del Quar-Relais & Châteaux di San Pietro in Cariano ma nel 2010 decide di trasferirsi in Brasile. Tornato nel 2012, Barbieri apre il ristorante Cotidie a Londra, che un anno dopo cede allo chef Marco Tozzi.

Barbieri raggiunge il successo presso il grande pubblico grazie soprattutto alla sue partecipazioni in diversi programmi televisivi come Masterchef Italia, del quale è l’unico giudice ad aver partecipato a tutte le edizioni. Dal 2018 conduce un altro programma di sucesso su Sky, Bruno Barbieri – 4 Hotel.