Carmen Russo chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Carmen Russo è una delle showgirl più apprezzate della televisione italiana. Ballerina e attrice, Carmen ha un talento straordinario che è riuscito a coltivare nel corso della sua lunga e prolifica carriera, partecipando a moltissimi programmi di succeso e altrettante produzioni cinematografiche. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata della showgirl.

Dove e quando è nata, età, biografia di Carmen Russo

Carmen Russo è nata a Genova il 3 ottobre del 1959. Ha 64 anni. E’ cresciuta in una famiglia semplice: la mamma era una cassiera al cinema, mentre il papà era un agente di Polizia. A 14 anni vince Miss Liguria, ma non ha avuto invece la stessa fortuna a Miss Italia, dove è stata scartata perché troppo giovane. Le sue prime apparizioni in televisione sono avvenute a fine anni ’70 in alcuni spot pubblicitari, per poi diventare protagonista di numerose trasmissioni in veste di ballerina.

Marito, figli, Instagram e vita privata

Dal 1987 Carmen è sposata con il coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi, conosciuto quattro anni prima dietro le quinte di Drive In. E’ diventata mamma a 53 anni, grazie alla fecondazione assistita, una scelta che ha scatenato non poche polemiche e ritenuta da alcuni egoistica. Il 14 febbraio del 2013 è infatti nata Maria. Sui social la ballerina è particolarmente seguita e il suo profilo Instagram conta oltre 400mila follower: carmenrussoreal.

Era molto legata alla madre, scomparsa nel 2015. Aveva parlato a Verissimo di quel terribile periodo: “La sua morte mi ha distrutta – ha detto -. Stava benissimo fino al 2015, poi le ossa hanno cominciato a cedere. Le difese immunitarie si sono abbassate e la bronchite le ha devastato un polmone che non ha più retto“.

La carriera di Carmen Russo

Negli anni ’80 si mette in mostra nelle famose commedie sexy all’italiana, al fianco di Lino Banfi e Alvaro Vitali, oltre ad avere avuto modo anche di recitare in teatro con Walter Chiari. Proprio quegli anni sono stati uno dei periodi più importanti della sua carriera, in cui era uno dei volti storici di Drive In, dove interpretava la cassiera sexy. E’ riuscita anche a ottenere la popolarità al di fuori dei nostri confini. Nel 1991 è infatti stata uno dei volti di Telecinco, canale spagnolo, dove ha condotto Vip Noche.

Negli ultimi anni si è fatta apprezzare grazie alla partecipazione a diversi talent show. È infatti stata una concorrente de L’isola dei famosi nel 2012, oltre che della sua versione spagnola, Sipervivientes. Nel 2018 è stata al Grande Fratello Vip, dove è tornata nel 2021. Da qualche anno ha aperto due scuole di danza, una nel 2013 a Napoli, l’altra, l’anno dopo, a Palermo.

