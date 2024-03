Debora Caprioglio è tra le attese ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. L’attrice, diventata famosa al cinema per il suo ruolo in Paprika ma non solo, parlerà della sua carriera e della sua vita privata. Sarà in studio insieme alla collega Eleonora Pedron e insieme ricorderanno Fabrizio Frizzi a 6 anni dalla morte dell’indimenticabile presentatore. Ma scopriamo qualcosa in più su Debora Caprioglio.

Debora Caprioglio età e breve biografia

Debora Caprioglio, all’anagrafe Deborah Caprioglio, è nata il 3 maggio del 1968 a Mestre. L’attrice showgirl ha quindi 55 anni ed è del segno zodiacale del Toro. La Caprioglio a diciassette anni vinse il concorso Un volto per il cinema e poco dopo fu notata dall’attore e regista Klaus Kinski, del quale divenne fidanzata e che la lanciò nel mondo del cinema. Fu poi Tinto Brass a lanciarla definitivamente scegliendola come protagonista del film Paprika.

In una intervista, parlando del ruolo in Paprika, Debora ha raccontato:

“Tinto Brass – ha detto l’attrice – vide una foto mia sul giornale e quindi mi telefonò. Rispose mia madre. La mia mamma non credeva fosse lui. Tinto allora disse che era la Regina Elisabetta e attaccò. Poi richiamò e mi propose una parte in uno spettacolo di teatro, la Lulù di Wedekind“. “Subito dopo il provino”, ha continuato Debora-. “Tinto mi disse che gli ero piaciuta tantissimo e mi parlò di un film che voleva fare da tanto tempo. Parlava di Paprika. Lessi le prime due pagine del copione, poi vidi il resto e dissi di no e lo cestinai. Pensavo che quel film non lo vedesse nessuno e invece non fu così. Fu un grande successo e la gente. ancora se lo ricorda, pur essendo la filmografia di Tinto molto vasta”.