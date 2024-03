Maria Di Biase è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. L’attrice sarà in studio insieme al marito Corrado Nuzzo, e parleranno non solo del loro percorso artistico e del loro incredibile rapporto ma anche del nuovo spettacolo tatrale in cui sono impegnati in queste settimane, “Delirio a due”.

Maria Di Biase età, breve biografia e carriera

Nata il 17 dicembre 1974 a Montreal, Canada, Maria Di Biase ha 49 anni. Passa la sua infanzia e adolescenza a Bonefro per poi trasferirsi a Bologna per studiare matematica. Laureata in matematica all’Università di Bologna, ha da sempre avuto la passione per la recitazione. Lavora inizialmente come attrice teatrale, poi nel 2003 esordisce sul piccolo schermo con Bulldozer, programma condotto da Federica Panicucci ed Enrico Bertolino su Rai 2, in cui veste i panni di una studentessa perennemente impreparata e fan di Eminem.

Nel 2004 conosce Corrado Nuzzo con cui fonda il duo comico “Nuzzo e Di Biase”. E’ sempre nel 2004 che insieme a Nuzzo entra a far parte del programma Mai dire Grande Fratello & figli. Il duo collabora a lungo con la Gialappa’s Band, partecipando a numerosi programmi come Mai dire Lunedì e Mai dire Reality, che li porta ad acquisire sempre più popolarità.

L’esordio sul grande schermo arriva nel 2009, nel film La Matassa di Ficarra e Picone, seguito da altre collaborazioni cinematografiche di successo, come “Anche se è amore non si vede” nel 2011. Nel corso degli anni, Maria continua a distinguersi per il suo talento versatile, interpretando ruoli sia comici che drammatici con grande maestria e intensità emotiva. Oltre alla sua carriera nel cinema e in televisione, Maria Di Biase continua a dedicarsi al teatro. Nel 2022, fa il suo debutto su Prime Video nella seconda edizione di “LOL: Chi Ride è Fuori”. Vita privata: il compagno Corrado Nuzzo

La sua vita privata è caratterizzata dalla lunga e solida relazione sentimentale con il suo partner comico, Corrado Nuzzo, un legame nato negli anni ’90 in un teatro bolognese, dove entrambi coltivavano la passione per la recitazione. I due si sono conosciuti tramite amici in comune e, dopo un lungo corteggiamento da parte di lui, si sono fidanzati, non lasciandosi più.