Roberto Ciufoli è tra gli opsiti di oggi 25 marzo 2024 del programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Attore, comico, regista teatrale e doppiatore, Ciufoli è apprezzatissimo dal pubblico italiano per il suo talento e la sua versatilità artistica. Scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista dalla sua età alla carriera passando per la vita privata.

Roberto Ciufoli età e breve biografia

Nato il 1° marzo 1960 a Roma, Roberto Ciufoli ha 64 anni. Dopo aver completato gli studi, ha cominciato a insegnare ginnastica e nuoto. Tuttavia, la sua passione per la recitazione lo ha presto spinto a lasciare questo percorso e a dedicarsi al mondo dello spettacolo. Nel 1986, insieme all’amico e comico Pino Insegno fonda l’Allegra Brigata e nel 1986, insieme allo stesso Insegno e ad altre due ragazze ha dato vita a La Premiata Ditta.

Fra gli anni ’80 e ’90 il quartetto ha avuto grande successo partecipando, fra l’altro, a vari programmi Rai e Mediaset come Pronto, chi gioca? e Pronto, è la Rai ma anche Finché c’è ditta c’è speranza o Premiata Teleditta.

In qualità di attore, ha recitato sia in film che in fiction come Don Matteo 4, Diritto di Difesa, Incantesimo 9, Distretto di polizia, Rocco Schiavone 2, Enrico Piaggio – Un sogno italiano, I miei più cari amici, Notte prima degli esami – Oggi, Ciao Brother, Un nemico che ti vuole bene.

Oltre alla televisione, Ciufoli ha anche sperimentato il cinema e il teatro. Ha recitato in numerosi film e spettacoli teatrali, dimostrando la sua abilità nel portare vita a una varietà di personaggi e storie.

Nel 2005, è stato uno dei concorrenti de La Talpa di Paola Perego mentre, nel 2021, è stato uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi

Oggi, Roberto Ciufoli continua a essere attivo nel mondo dello spettacolo e si dedica a nuovi progetti artistici. Come regista e interprete, Ciufoli è coinvolto in diverse produzioni teatrali e cinematografiche, portando avanti la sua missione di intrattenere e ispirare il pubblico. In queste settimane, è impegnato con lo spettacolo teatrale “Neverland l’isola che non c’è” insieme alla ballerina Anastasia Kuzmina.

Vita privata

L’attore è attualmente sposato Theodora Bugel, una professionista nel campo dell’arredamento. Ha due figli: Jacopo, nato nel 1995, e Romeo, nato nel 2016. Jacopo è frutto di una relazione precedente di Ciufoli, mentre Romeo è nato dal suo matrimonio con Theodora Bugel.